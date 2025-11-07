© Foto: Silas Stein/dpa

Comcast will mit einem Milliarden-Deal in Großbritannien angreifen. Der Kabelriese steht unter Druck - und sucht dringend neue Wege gegen Netflix & Co.Der US-Medienkonzern Comcast steht offenbar kurz vor einem großen Schritt im europäischen Markt. Die britische Tochter Sky verhandelt über den Kauf des Medien- und Unterhaltungsgeschäfts von ITV - ein Deal im Wert von rund 1,6 Milliarden Pfund, umgerechnet 1,8 Milliarden Euro. Damit will Comcast seine Position im Streaminggeschäft stärken und dem Verlust traditioneller Kunden entgegentreten. ITV bestätigte am Freitag die Gespräche mit Sky, betonte jedoch: "Es kann keine Gewissheit darüber bestehen, zu welchen Bedingungen ein möglicher Verkauf …