Anzeige
Mehr »
Freitag, 07.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Microcap mit Pentagon-Zugang: Der heißeste Microcap im Defence-Re-Rating?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2NBK3 | ISIN: SE0011337054 | Ticker-Symbol:
Tradegate
06.11.25 | 14:27
97,89 
+0,78 % +0,76
Branche
Freizeitprodukte
Aktienmarkt
Anleihen
1-Jahres-Chart
HERTHA BSC GMBH & CO KGAA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HERTHA BSC GMBH & CO KGAA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
94,39100,7105.11.
0,0000,00009:17
Dow Jones News
07.11.2025 17:45 Uhr
243 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-News: Hertha BSC GmbH & Co. KGaA: Bekanntmachung Erwerbsangebot Nordic Bond

DJ PTA-News: Hertha BSC GmbH & Co. KGaA: Bekanntmachung Erwerbsangebot Nordic Bond

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Hertha BSC GmbH & Co. KGaA: Bekanntmachung Erwerbsangebot Nordic Bond

[ PDF ]

Berlin (pta000/07.11.2025/17:09 UTC+1)

Bekanntmachung über ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot der Hertha BSC GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) ("Emittentin"), Hanns-Braun-Straße 2, 14053 Berlin, an die Gläubiger der 6,5% Inhaberschuldverschreibung 2018/2028 der Emittentin (ISIN SE0011337054) ("Anleihe" und jede Inhaberteilschuldverschreibung unter der Anleihe eine "Inhaberteilschuldverschreibung") zum Erwerb von bis zu nominal EUR 20.000.000,00 des insgesamt ausstehenden Gesamtnennbetrages der Anleihe in Höhe von EUR 40.000.000,00 zu einem Kaufpreis von 100,00% je Inhaberteilschuldverschreibung ("Angebot").

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Hertha BSC GmbH & Co. KGaA 
           Hanns-Braun-Straße 2 
           14053 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Björn Bäring 
Tel.:         +49 30 300 928 0 
E-Mail:        bjoern.baering@herthabsc.de 
Website:       www.herthabsc.com 
ISIN(s):       SE0011337054 (Anleihe) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate 
Weitere        Stockholm (SWE) 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1762531740435 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2025 11:09 ET (16:09 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.