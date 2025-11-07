DJ PTA-News: Hertha BSC GmbH & Co. KGaA: Bekanntmachung Erwerbsangebot Nordic Bond

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Hertha BSC GmbH & Co. KGaA: Bekanntmachung Erwerbsangebot Nordic Bond

[ PDF ]

Berlin (pta000/07.11.2025/17:09 UTC+1)

Bekanntmachung über ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot der Hertha BSC GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) ("Emittentin"), Hanns-Braun-Straße 2, 14053 Berlin, an die Gläubiger der 6,5% Inhaberschuldverschreibung 2018/2028 der Emittentin (ISIN SE0011337054) ("Anleihe" und jede Inhaberteilschuldverschreibung unter der Anleihe eine "Inhaberteilschuldverschreibung") zum Erwerb von bis zu nominal EUR 20.000.000,00 des insgesamt ausstehenden Gesamtnennbetrages der Anleihe in Höhe von EUR 40.000.000,00 zu einem Kaufpreis von 100,00% je Inhaberteilschuldverschreibung ("Angebot").

