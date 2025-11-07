Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support für Unternehmenssoftware, Managed Services und Agentic AI ERP-Innovationslösungen sowie der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gab heute den folgenden Veranstaltungskalender für Investoren 2025 bekannt.

Investorenkonferenzen:

Michael L. Perica, Finanzvorstand, und Dean Pohl, Vizepräsident, Schatzmeister und Ansprechpartner für Investoren, werden sich auf den folgenden Konferenzen in Einzelgesprächen und in kleinen Gruppen mit Investoren treffen.

18. November 2025: Craig-Hallum 16. jährliche Alpha Select Konferenz, New York City

16. jährliche Alpha Select Konferenz, New York City 19. November 2025: Roth Capital 14. jährliche Technologieveranstaltung, New York City

Rimini Street Investorentag 2025:

Darüber hinaus werden CEO Seth Ravin und sein Senior Executive Team ihre Vision, Strategie, ihr Vertriebs- und Umsetzungsmodell, ihr Finanzmodell und ihre Leitlinien vorstellen. Kunden aus aller Welt werden an einer Podiumsdiskussion teilnehmen, und es werden Details zu neuen Wachstumstreibern wie den kürzlich eingeführten Agentic AI ERP-Lösungen des Unternehmens, die auf ServiceNow basieren, vorgestellt.

3. Dezember 2025: Rimini Street Investorentag 2025, New York City

Registrierung: Investor Day 2025 webinar.net, oder wenden Sie sich an Rimini Street IR unter IR@riministreet.com, wenn Sie persönlich teilnehmen möchten.

Um einen Termin zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsberater oder an Rimini Street IR unter IR@riministreet.com. Weitere Informationen zum Unternehmen und zu bevorstehenden Veranstaltungen finden Sie auf der Investor-Relations-Website von Rimini Street.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein bewährter, vertrauenswürdiger globaler Anbieter von umfassendem, geschäftskritischem Support für Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen Agentic AI ERP-Lösungen sowie der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen hat Tausende von IT-Dienstleistungsverträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-, mittelständischen Unternehmen, Unternehmen des öffentlichen Dienstes und staatlichen Organisationen geschlossen, die die Rimini Smart Path-Methodik genutzt haben, um bessere Betriebsergebnisse zu erreichen, Einsparungen in Milliardenhöhe zu erzielen und KI und andere Innovationen zu finanzieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.riministreet.com. Folgen Sie Rimini Street auch auf X, Facebook Instagram und LinkedIn. (IR-RMNI)

Contacts:

Ansprechpartner für Investoren

Dean Pohl

Rimini Street, Inc.

+1 925 523-7636

dpohl@riministreet.com

Medienkontakt

Janet Ravin

Rimini Street, Inc.

+1 702 285-3532

pr@riministreet.com