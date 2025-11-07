Airbus steht wegen des festgefahrenen FCAS-Projekts und gekürzter Bestellungen von Wizz Air unter massivem Druck. Politischer Streit mit Dassault gefährdet die Zukunft des milliardenschweren Kampfjet-Vorhabens. Gleichzeitig dämpfen die verschobenen und reduzierten Bestellungen der Billigairline die Erwartungen im zivilen Geschäft.Kampfjet-Streit belastet Zukunftsprojekt FCAS Der Luftfahrtkonzern Airbus sieht sich mit gleich zwei Gegenwinden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de