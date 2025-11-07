Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag unverändert geschlossen. Nach einem freundlichen Start bröckelten die Kurse rasch ab und der SMI bewegte sich über den gesamten Handelstag mehrheitlich in der Verlustzone, ehe gegen Handelsende wieder eine Erholung folgte; vor allem dank der Unterstützung von Roche. Händler sprachen von einem aufgrund fehlender News insgesamt ruhigen Geschäft. Nach zwei schwachen Börsenwochen ergab sich über die vergangenen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.