Paris/London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag überwiegend geschwächelt. Der EuroStoxx50 schloss mit einem Minus von 0,80 Prozent bei 5.566,53 Punkten. Daraus resultierte für den Leitindex der Eurozone ein Wochenverlust von rund 1,7 Prozent. Ausserhalb des Euroraums stagnierte der Schweizer SMI bei 12.298,35 Punkten. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,55 Prozent auf 9.682,57 Punkte nach unten. Damit setzten sich die Gewinnmitnahmen ...

