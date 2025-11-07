Vancouver, Kanada - 7. November 2025 - Endeavour Silver Corp. ("Endeavour" oder das "Unternehmen") (NYSE: EXK; TSX: EDR) (- https://www.commodity-tv.com/play/endeavour-silver-terronera-will-double-production-and-half-the-costs/ -) gibt seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2025 bekannt. Alle Dollarbeträge sind in US-Dollar ($) angegeben.
"Endeavour Silver hat ein starkes drittes Quartal hinter sich, das durch einen deutlichen Produktionsanstieg und ein robustes Umsatzwachstum gekennzeichnet war", kommentierte Dan Dickson, Chief Executive Officer. "Mit einer um 88 % höheren Silberäquivalentproduktion im Vergleich zum Vorjahr und einem mehr als doppelt so hohen operativen Cashflow stellen wir weiterhin die Stärke unserer Bergbaubetriebe und das Engagement unseres Teams für operative Exzellenz unter Beweis. Nach der kürzlich erfolgten Aufnahme der kommerziellen Produktion in Terronera im Oktober blicken wir mit Spannung auf das zukünftige Wachstum des Unternehmens und die kombinierte Leistung unserer vier in Betrieb befindlichen Minen in den kommenden Quartalen."
Highlights des dritten Quartals 2025
- Steigerung der Produktionsleistung und -kapazität: 1.766.926 Unzen ("oz") Silber und 7.285 oz Gold für 3,0 Millionen oz Silberäquivalent ("AgEq")(1) . Die Produktion lag um 88 % über dem Vorjahreszeitraum 2024 und schließt Terronera aus.
- Höhere verkaufte Unzen zu höheren realisierten Preisen: 94,5 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von 1.762.484 Unzen Silber und 7.478 Unzen Gold zu durchschnittlichen realisierten Preisen von 38,58 US-Dollar pro Unze Silber und 3.550 US-Dollar pro Unze Gold. Der Umsatz aus dem operativen Geschäft ist um 77 % höher als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.
- Starker operativer Cashflow aus dem Bergbaubetrieb: 39,7 Millionen US-Dollar operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals(2) , 102 % mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.
- Betriebskosten durch höhere realisierte Preise beeinflusst: Die Cash-Kosten(2) von 18,09 $ pro Unze zahlbarem Silber und die Gesamtkosten(2) von 30,53 USD pro Unze, abzüglich der Gutschriften für Nebenprodukte, lagen um 59 % bzw. 18 % über denen des gleichen Zeitraums im Jahr 2024, was teilweise auf die Auswirkungen höherer Lizenzgebühren, höherer Gewinnbeteiligungen und höherer Kosten für mineralisiertes Material von Dritten zurückzuführen ist.
- Starke Cash-Position: 57,0 Millionen US-Dollar in bar zum 30. September 2025.
- Höheres bereinigtes EBITDA: Das bereinigte EBITDA belief sich auf 28,2 Millionen Dollar gegenüber 13,9 Millionen Dollar im gleichen Quartal 2024, was auf höhere Metallpreise, den neuen Beitrag von Kolpa und die negativen Auswirkungen des Trunnion-Ausfalls im dritten Quartal 2024 zurückzuführen ist.
- Terronera gibt Aufnahme der kommerziellen Produktion bekannt: Im dritten Quartal gab es nur acht Ausfalltage, während die Anlage durchgehend durchschnittlich 90 % der vorgesehenen Nennkapazität von 2.000 Tonnen pro Tag und eine prognostizierte Metallausbeute von mindestens 90 % übertraf. Daher wurde die Aufnahme der kommerziellen Produktion zum 1. Oktober 2025 bekannt gegeben. (Siehe Pressemitteilung vom 16. Oktober 2025 hier).
Finanzübersicht
Drei Monate bis zum 30. September
Höhepunkte des dritten Quartals 2025
Neun Monate bis zum 30. September
2025
2024
Veränderung
2025
2024
Veränderung in
Produktion
1.766.926
874.717
102 %
Produzierte Silberunzen
4.456.455
3.647.295
22
7.285
9.290
(22 %)
Produzierte Goldunzen
23.379
29.972
(22 %)
5.664
-
-
Produzierte Bleitonnen
9.167
-
-
3.666
-
-
Produzierte Zinkmenge in Tonnen
5.982
-
-
3.037.156
1.617.925
88
Produzierte Silberäquivalent-Unzen(1)
7.438.645
6.045.055
23
18,09
11,35
59
Cash-Kosten pro Unze Silber(2)
16,58
12,83
29
28,95
18,65
55
Gesamtproduktionskosten pro Unze(2)
26,43
19,41
36
30,53
25,82
18
Gesamtkosten pro Unze (2)
27,19
23,10
18
400.245
175.065
129
Verarbeitete Tonnen
913.580
615.848
48
144,88
138,54
5
Direkte Betriebskosten pro Tonne(2)
145,91
137,90
6
192,78
189,85
2
Direkte Kosten pro Tonne(2)
198,92
187,95
6
Finanzielle
111,4
53,4
109
Erträge aus der Geschäftstätigkeit (in Mio. $)
260,2
175,4
48
1.762.484
1.017.392
73
Verkaufte Silberunzen
4.441.848
3.991.055
11
7.478
9.412
(21 %)
Verkaufte Goldunzen
23.722
30.179
(21 %)
38,58
29,63
30
Realisierter Silberpreis pro Unze
35,07
26,71
31
3.550
2.528
40
Realisierter Goldpreis pro Unze
3.308
2.328
42
31,5
-
-
Umsatz vor Betriebsbeginn (in Millionen Dollar)
34,8
-
-
722.130
-
-
Vor der Inbetriebnahme verkaufte Silberäquivalent-Unzen(1)
807.841
-
-
(42,0)
(17,3)
(143 %)
Nettoergebnis (Verlust) (in Mio. $)
(95,3)
(32,5)
(193 %)
(2,1)
1,6
(231 %)
Bereinigter Nettogewinn (Verlust) (in Millionen Dollar)(2)
(11,5)
0,9
(1.384 %)
15,6
12,5
25
Betriebsergebnis Bergbau (in Mio. $)
36,2
34,3
5 %
39,7
19,6
102
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Steuern (in Millionen Dollar)(2)
84,6
59,1
43
13,6
4,5
205
Operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals(2)
36,3
21,5
69
(12,6)
(5,6)
(126 %)
EBITDA (in Millionen Dollar)(2)
(29,3)
5,7
(617 %)
28,2
13,9
103
Bereinigtes EBITDA (in Millionen US-Dollar)(2)
54,1
42,0
29
(56,1)
29,4
(291 %)
Betriebskapital (in Millionen Dollar) (2)
(56,1)
29,4
(291 %)
Aktionäre
(0,14)
(0,07)
(100 %)
Gewinn (Verlust) pro Aktie - unverwässert ($)
(0,34)
(0,14)
(143)
(0,01)
0,01
(200 %)
Bereinigtes Ergebnis (Verlust) je Aktie - unverwässert ($)(2)
(0,04)
0,00
(100 %)
0,05
0,02
150
Operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals pro Aktie(2)
0,13
0,09
44
291.373.472
246.000.878
18
Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien
279.183.612
238.827.655
17
(1) Der Silberäquivalentwert (AgEq) wird anhand eines Verhältnisses von 80:1 (Ag:Au), 60:1 (Ag:Pb), 85:1 (Ag:Zn) und 300:1 (Ag:Cu) berechnet.
(2) Hierbei handelt es sich um nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen und -verhältnisse. Weitere Einzelheiten zu diesen nicht IFRS-konformen Finanzkennzahlen und -verhältnissen finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung und im MD&A, das den Finanzberichten des Unternehmens beigefügt ist und auf der Website des Unternehmens, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com und auf EDGAR unter www.sec.gov eingesehen werden kann.
Die direkten Betriebskosten pro Tonne stiegen im dritten Quartal 2025 auf 144,88 $ und lagen damit leicht über den 138,54 $ im dritten Quartal 2024. Dieser Anstieg ist auf die Hinzufügung von Kolpa zurückzuführen, wo relativ höhere direkte Betriebskosten pro Tonne anfallen, sowie auf höhere direkte Betriebskosten pro Tonne in Bolañitos aufgrund eines geringeren Durchsatzes.
Die konsolidierten Cash-Kosten pro Unze Silber, abzüglich der Nebenproduktgutschriften, beliefen sich im dritten Quartal 2025 auf 18,09 US-Dollar, was einem Anstieg von 59 % gegenüber 11,35 US-Dollar im dritten Quartal 2024 entspricht. Der Anstieg ist in erster Linie auf eine Verschiebung des Verhältnisses zwischen Silber- und Goldproduktion in Bolañitos und Guanaceví zurückzuführen, wobei niedrigere Goldgehalte zu geringeren Nebenproduktgutschriften und damit zu höheren Cash-Kosten nach Abzug von Nebenproduktgutschriften führten ( ). Die Auswirkungen der höheren realisierten Preise zeigen sich auch in höheren Lizenzgebühren, höheren Gewinnbeteiligungsaufwendungen und höheren Kosten für zugekauftes Material von Dritten, die sich negativ auf die zugrunde liegenden Cash-Kosten auswirkten. Darüber hinaus war das Volumen des zugekauften Materials von Dritten im aktuellen Zeitraum um 87 % höher als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024, was sich negativ auf die zugrunde liegenden Cash-Kosten auswirkt, aber zu einer höheren produzierten Unzenmenge führt.
Die Gesamtkosten pro Unze Silber (AISC) beliefen sich im dritten Quartal 2025 auf 30,53 USD und lagen damit um 18 % über den 25,82 USD im dritten Quartal 2024. Dieser Anstieg ist auf höhere AISC in Bolañitos zurückzuführen, die durch höhere Cash Costs abzüglich Nebenproduktgutschriften sowie höhere allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens verursacht wurden, die den Betrieben auf der Grundlage ihres Anteils an den produzierten Silberäquivalentunzen zugewiesen werden. Die höheren allgemeinen Unternehmens- und Verwaltungskosten im dritten Quartal 2025 wurden durch die Neubewertung der Deferred Share Units ("DSUs") in Höhe von 2,7 Millionen US-Dollar verursacht, die auf den höheren Aktienkurs zurückzuführen ist, der den Verbindlichkeitswert der von den unabhängigen Direktoren des Unternehmens gehaltenen, in bar abgerechneten DSUs erhöht.
Im dritten Quartal 2025 belief sich das Betriebsergebnis des Unternehmens aus dem Bergbaubetrieb auf 15,6 Millionen US-Dollar (drittes Quartal 2024: 12,5 Millionen US-Dollar) bei einem Umsatz von 142,8 Millionen US-Dollar (drittes Quartal 2024: 53,4 Millionen US-Dollar) und Umsatzkosten von 127,2 Millionen US-Dollar (drittes Quartal 2024: 41,0 Millionen US-Dollar). Die Verbesserung des Betriebsergebnisses aus dem Bergbaugeschäft ist auf höhere Betriebsergebnisse in Bolañitos und Guanaceví aufgrund höherer realisierter Metallpreise sowie auf den zusätzlichen Beitrag von 3,9 Millionen Dollar zum Betriebsergebnis aus Kolpa zurückzuführen. Diese Erträge werden durch den Betriebsverlust von Terronera in Höhe von 3,6 Millionen Dollar während der Inbetriebnahmephase ausgeglichen. Der Anstieg der Umsatzkosten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist auf zusätzliche 35,1 Millionen US-Dollar von Kolpa und 35,1 Millionen US-Dollar von Terronera zurückzuführen.
Im dritten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen einen Betriebsgewinn von 1,8 Millionen Dollar (im dritten Quartal 2024: 3,8 Millionen Dollar) nach Explorations-, Evaluierungs- und Erschließungskosten in Höhe von 7,3 Millionen Dollar (im dritten Quartal 2024: 4,7 Millionen Dollar) und allgemeinen und Verwaltungskosten in Höhe von 6,5 Millionen Dollar (im dritten Quartal 2024: 4,0 Millionen Dollar). Die Explorationsausgaben stiegen, da im zweiten Quartal 2025 nach der Übernahme von Kolpa mit den Arbeiten begonnen wurde, die im Vergleichszeitraum nicht angefallen waren. Wie oben erwähnt, ist der Anstieg der allgemeinen und Verwaltungskosten in erster Linie auf eine Neubewertung der DSUs in Höhe von 2,7 Millionen Dollar zurückzuführen, die um 2,1 Millionen Dollar höher war als im dritten Quartal 2024.
Der Verlust vor Steuern für das dritte Quartal 2025 belief sich auf 37,5 Millionen US-Dollar (drittes Quartal 2024: Verlust von 13,3 Millionen US-Dollar) nach einem Verlust aus Derivatkontrakten in Höhe von 39,0 Millionen US-Dollar (drittes Quartal 2024: 19,4 Millionen US-Dollar), teilweise ausgeglichen durch einen Wechselkursgewinn von 0,6 Millionen Dollar (Q3 2024 - Verlust von 3,1 Millionen Dollar), Investitions- und sonstige Erträge von 0,2 Millionen Dollar (Q3 2024 - Erträge von 5,9 Millionen Dollar) und Finanzierungskosten von 1,0 Millionen Dollar (Q3 2024 - 0,5 Millionen Dollar). Die ausstehenden Derivatekontrakte für Gold, Silber und den mexikanischen Peso wurden am Ende des Berichtszeitraums neu bewertet, und die höheren Edelmetallpreise führten zu einem höheren beizulegenden Zeitwert der Derivateverbindlichkeiten, wodurch für den Berichtszeitraum ein Derivateverlust in Höhe von 39,0 Millionen US-Dollar entstand.
Das Unternehmen erzielte nach einem Einkommensteueraufwand von 4,5 Millionen US-Dollar (Q3 2024 - Nettoverlust von 17,3 Millionen US-Dollar) einen Nettoverlust für den Zeitraum von 42,0 Millionen US-Dollar (Q3 2024 - Nettoverlust von 17,3 Millionen US-Dollar). Die latente Steuerrückforderung belief sich auf 6,2 Millionen US-Dollar (Q3 2024 - 0,5 Millionen US-Dollar) und resultierte aus Änderungen der temporären zeitlichen Differenzen zwischen der bilanziellen und der steuerlichen Erfassung.
Der bereinigte Nettoverlust belief sich auf 2,1 Millionen Dollar, verglichen mit einem bereinigten Nettogewinn von 1,6 Millionen Dollar im dritten Quartal 2024, was hauptsächlich auf die Vergleichsdifferenz von 5,7 Millionen Dollar in der Kategorie "Investitionen und Sonstiges" zurückzuführen ist, die teilweise durch die höhere Rentabilität des Bergwerks ausgeglichen wurde.
Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit dem verkürzten Konzernzwischenabschluss des Unternehmens für den Zeitraum bis zum 30. September 2025 und der dazugehörigen Managementdiskussion und -analyse ("MD&A") gelesen werden, die auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com und auf EDGAR unter http://www.sec.gov verfügbar sind.
Telefonkonferenz
Das Management wird heute um 10:00 Uhr pazifischer Zeit (PST)/13:00 Uhr östlicher Zeit (EST) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens für das dritte Quartal 2025 zu erörtern.
Datum: Freitag, 7. November 2025
Uhrzeit: 10:00 Uhr pazifischer Zeit (PST) / 13:00 Uhr östlicher Zeit (EST)
Telefon: Kanada und USA +1-833-752-3348
International +1-647-846-2804
Wiederholung: Kanada/USA gebührenfrei +1-855-669-9658
International +1-412-317-0088
Der Zugangscode lautet 8825809.
Um die Aufzeichnung über eine internationale Einwahlnummer abzurufen, klicken Sie bitte hier.
Die Aufzeichnung wird auch auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com verfügbar sein.
Über Endeavour Silver - Endeavour ist ein mittelständischer Silberproduzent mit vier in Betrieb befindlichen Minen in Mexiko und Peru und einer robusten Pipeline von Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in den Bereichen Entdeckung, Erschließung und verantwortungsvoller Bergbau treibt Endeavour sein organisches Wachstum voran und schafft nachhaltigen Wert auf seinem Weg zu einem führenden Silberproduzenten.
Kontaktinformationen
Allison Pettit, Vizepräsidentin, Investor Relations
Tel.: (877) 685 - 9775
E-Mail: apettit@edrsilver.com
Website: www.edrsilver.com
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
mailto:info@resource-capital.ch
http://www.resource-capital.ch
Endnoten
1 Silberäquivalent (AgEq)
AgEq wird anhand eines Verhältnisses von 80:1 (Ag:Au), 60:1 (Ag:Pb), 85:1 (Ag:Zn) und 300:1 (Ag:Cu) berechnet.
2 Nicht-IFRS-konforme und andere Finanzkennzahlen und -verhältnisse
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Nicht-IFRS- und andere nichtfinanzielle Kennzahlen und Verhältnisse, darunter die Cash-Kosten pro Unze Silber, die Gesamtproduktionskosten pro Unze, die Gesamtkosten pro Unze ( ), die AISC pro Unze ( ), die direkten Betriebskosten pro Tonne, die direkten Kosten pro Tonne, die Cash-Kosten für Silber als Nebenprodukt, Cash-Kosten für Gold-Nebenprodukte, realisierter Silberpreis pro Unze, realisierter Goldpreis pro Unze, bereinigter Nettogewinn (Verlust), bereinigter Nettogewinn (Verlust) pro Aktie, Cashflow aus dem Bergbaubetrieb vor Steuern, Betriebskapital, Cashflow aus dem operativen Geschäft vor Betriebskapitalanpassungen, Cashflow aus dem operativen Geschäft vor Betriebskapitalveränderungen pro Aktie, Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ("EBITDA"), bereinigtes EBITDA pro Aktie, Erhaltungs- und Wachstumskapital sowie bereinigter Nettogewinn (Verlust).
Erläuterungen und Diskussionen zu diesen nicht nach IFRS ermittelten und anderen nicht finanziellen Kennzahlen und Verhältnissen finden Sie im MD&A vom 30. September 2025. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen und Verhältnisse zusätzlich zu den herkömmlichen Kennzahlen und Verhältnissen, die gemäß den International Financial Reporting Standards ("IFRS") erstellt wurden, dem Management und den Anlegern eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Die Nicht-IFRS- und anderen nicht-finanziellen Kennzahlen und Verhältnisse dienen der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß IFRS erstellte Kennzahlen oder Verhältnisse betrachtet werden. Diese Kennzahlen und Verhältnisse haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS und sind daher möglicherweise nicht mit denen anderer Emittenten vergleichbar. Bestimmte zusätzliche Angaben zu diesen Nicht-IFRS-Kennzahlen wurden durch Verweis aufgenommen und sind im Abschnitt "Nicht-IFRS-Kennzahlen" im MD&A vom 30. September 2025 zu finden, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com verfügbar ist.
Überleitung des Betriebskapitals
Ausgedrückt in Tausend US-Dollar
Zum 30. September 2025
Zum 31. Dezember 2024
Umlaufvermögen
207.931
157.647 $
Kurzfristige Verbindlichkeiten
263.989
78.866
Betriebskapitalüberschuss (Betriebskapitaldefizit)
(56.058)
78.781
Überleitung des bereinigten Nettogewinns (Verlusts) und des bereinigten Nettogewinns (Verlusts) je Aktie
In Tausend US-Dollar
Drei Monate bis zum
30. September
Neun Monate zum
30. September
2025
2024
2025
2024
Nettoergebnis (Verlust) für den Zeitraum gemäß Jahresabschluss
(41.956)
(17.300)
(95.318)
(32.501)
Nicht realisierter Wechselkursgewinn/-verlust
(1.325)
1.445
(3.852)
3.777
Gewinn (Verlust) aus Derivaten, Kupfer-Stream und Neubewertungen von Eventualverbindlichkeiten
38.939
17.109
80.958
26.362
Akquisitionskosten
-
-
3.602
-
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Finanzanlagen
(501)
(109)
(822)
1.177
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von bar abgegoltenen DSUs
2.742
454
3.962
2.078
Bereinigter Nettogewinn (Verlust)
(2.101)
1.599
(11.470 $)
893 $
Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien
291.373.472
246.000.878
279.183.612
238.827.655
Bereinigter Nettogewinn (Verlust) pro Aktie
(0,01)
0,01
(0,04)
0,00
Überleitung des Cashflows aus dem Bergbaubetrieb vor Steuern
Angaben in Tausend US-Dollar
Drei Monate bis zum 30. September
Neun Monate zum 30. September
2025
2024
2025
2024
Betriebsergebnis der Mine gemäß Jahresabschluss
15.609 $
12.483
36.195
34.335
Aktienbasierte Vergütung
132
73
302
226
Abschreibungen
23.915
7.032
48.131
24.548
Cashflow aus Bergbaubetrieb vor Steuern
39.656
19.588
84.628
59.109
Überleitung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Betriebskapitals und des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Betriebskapitals je Aktie
In Tausend US-Dollar
Drei Monate bis zum 30. September
Neun Monate zum
30. September
(außer Beträge pro Aktie)
2025
2024
2025
2024
Cashflow aus (verwendet in) betrieblichen Aktivitäten gemäß Jahresabschluss
27.052
8.467
51.978
23.963
Nettoveränderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals gemäß Jahresabschluss
13.443
4.012
15.649
2.480
Operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals
13.609
4.455
36.329
21.483
Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien
291.373.472
246.000.878
279.183.612
238.827.655
Operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals pro Aktie
0,05 $
0,02
0,13
0,09
Überleitung von EBITDA und bereinigtem EBITDA
In Tausend US-Dollar
Drei Monate bis zum
30. September
Neun Monate bis zum
30. September
2025
2024
2025
2024
Nettoergebnis (Verlust) für den Zeitraum gemäß Jahresabschluss
(41.956)
(17.300)
(95.318)
(32.501)
Abschreibungen - Umsatzkosten
23.915
7.032
48.131
24.548
Abschreibungen - Exploration, Bewertung und Entwicklung
133
221
387
568
Abschreibungen - allgemeine Verwaltung
98
99
305
304
Finanzierungskosten
684
357
1.714
595
Laufender Ertragsteueraufwand
10.663
4.523
25.036
13.068
Latente Ertragsteueraufwendungen (Erstattung)
(6.166)
(512)
(9.579)
(908)
EBITDA
(12.629)
(5.580)
(29.324)
5.674
Aktienbasierte Vergütung
942
564
3.139
2.896
Nicht realisierte Wechselkursgewinne/-verluste
(1.325)
1.445
(3.852)
3.777
Gewinn (Verlust) aus Derivaten, Kupfer-Stream und Neubewertungen von Eventualverbindlichkeiten
38.939
17.109
80.958
26.362
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Finanzanlagen
(501)
(109)
(822)
1.177
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von bar abgegoltenen DSUs
2.742
454
3.962
2.078
Bereinigtes EBITDA
28.168
13.883
54.061
41.964
Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien
291.373.472
246.000.878
279.183.612
238.827.655
Bereinigtes EBITDA pro Aktie
0,10 $
0,06 $
0,19
0,18
Überleitung der Cash-Kosten pro Unze Silber, der Gesamtproduktionskosten pro Unze, der direkten Betriebskosten pro Tonne und der direkten Kosten pro Tonne
Ausgedrückt in Tausend US-Dollar
Drei Monate bis zum
30. September 2025
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Direkte Produktionskosten laut Jahresabschluss
26.250 $
11.681
26.816
64.747
Kauf von Material von Drittanbietern
(7.346)
-
(984)
(8.330)
In den Erlösen enthaltene Schmelz- und Raffinierungskosten
-
431
1.924
2.355
Anfangsbestand Fertigerzeugnisse
(5.939)
(935)
(574)
(7.448)
Schlussbestand Fertigerzeugnisse
5.523
541
600
6.664
Direkte Betriebskosten
18.488
11.718
27.782
57.988
Kauf von Fremdmaterial
7.346
-
984
8.330
Lizenzgebühren
7.562
212
630
8.404
Sonderabgabe für den Bergbau (1)
1.356
521
559
2.436
Direkte Kosten
34.752
12.451
29.955
77.158
Verkauf von Nebenprodukten
(11.302)
(14.667)
(20.618)
(46.587)
Anfangsbestand an Nebenprodukten zum Marktwert
2.302
1.310
526
4.138
Marktwert der Nebenprodukte zum Ende des Geschäftsjahres
(2.288)
(666)
(548)
(3.502)
Barmittelkosten abzüglich Nebenprodukte
23.464
(1.572)
9.315
31.207
Abschreibungen
8.264
2.948
7.612
18.824
Aktienbasierte Vergütung
48
35
49
132
Anfangswert der Abschreibung auf Fertigerzeugnisse
(1.843)
(214)
(125)
(2.182)
Abschreibung auf Fertigerzeugnisse am Ende der Periode
1.707
132
131
1.970
Gesamtproduktionskosten
31.640
1.329
16.982
49.951
In Tausend US-Dollar angegeben
Drei Monate bis
30. September 2024
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Direkte Produktionskosten gemäß Jahresabschluss
18.968 $
9.737
$ -
28.705
Kauf von Material von Drittanbietern
(2.796)
-
-
(2.796)
In den Erlösen enthaltene Schmelz- und Raffinierungskosten
-
496
-
496
Anfangsbestand Fertigerzeugnisse
(4.038)
(557)
-
(4.595)
Endbestand Fertigerzeugnisse
1.725
718
-
2.443
Direkte Betriebskosten
13.859
10.394
-
24.253
Kauf von Fremdmaterial
2.796
-
-
2.796
Lizenzgebühren
5.060
91
-
5.151
Sonderabgabe für den Bergbau (1)
463
573
-
1.036
Direkte Kosten
22.178
11.058
-
33.236
Verkauf von Nebenprodukten
(8.289)
(15.505)
-
(23.794)
Anfangsbestand an Nebenprodukten zum Marktwert
2.187
751
-
2.938
Marktwert der Nebenprodukte zum Ende des Geschäftsjahres
(1.059)
(1.478)
-
(2.537)
Barkosten abzüglich Nebenprodukte
15.017
(5.174)
-
9.843
Abschreibungen
4.656
2.376
-
7.032
Aktienbasierte Vergütung
59
14
-
73
Anfangsbestand an Fertigerzeugnissen
(1.326)
(144)
-
(1.470)
Abschreibung auf Fertigerzeugnisse am Ende des Geschäftsjahres
515
184
-
699
Gesamtproduktionskosten
18.921
(2.744)
$ -
16.177
Angaben in Tausend US-Dollar
Drei Monate bis
30. September 2025
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Durchsatz in Tonnen
99.340
105.153
195.752
400.245
Zu zahlende Silberunzen
1.021.248
137.052
567.017
1.725.317
Cash-Kosten pro Unze Silber
22,98 $
(11,47 $)
16,43
18,09 $
Gesamtproduktionskosten pro Unze
30,98 $
9,70
29,95
28,95 $
Direkte Betriebskosten pro Tonne
186,11 $
111,44 $
141,92
144,88 $
Direkte Kosten pro Tonne
349,83 $
118,41
153,03
192,78
Ausgedrückt in Tausend US-Dollar
Drei Monate bis zum
30. September 2024
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Durchsatz in Tonnen
67.094
107.971
-
175.065
Zahlbare Silberunzen
766.599
100.694
-
867.293
Cash-Kosten pro Unze Silber
19,59 $
(51,38 $)
-
11,35 $
Gesamtproduktionskosten pro Unze
24,68 $
(27,25 $)
-
18,65
Direkte Betriebskosten pro Tonne
206,56 $
96,27 $
-
138,54 $
Direkte Kosten pro Tonne
330,55 $
102,42 $
-
189,85
Ausgedrückt in Tausend US-Dollar
Neun Monate bis zum
30. September 2025
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Direkte Produktionskosten laut Jahresabschluss
74.752
33.004
43.117
150.873
Kauf von Material von Drittanbietern
(20.313)
-
(1.606)
(21.919)
In den Erlösen enthaltene Schmelz- und Raffinierungskosten
-
1.212
3.012
4.224
Anfangsbestand Fertigerzeugnisse
(5.448)
(485)
(610)
(6.543)
Endbestand Fertigerzeugnisse
5.523
541
600
6.664
Direkte Betriebskosten
54.514
34.272
44.513
133.299
Kauf von Fremdmaterial
20.313
-
1.606
21.919
Lizenzgebühren
19.825
553
630
21.008
Sonderabgabe für den Bergbau (1)
3.419
1.375
707
5.501
Direkte Kosten
98.071
36.200
47.456
181.727
Verkauf von Nebenprodukten
(35.728)
(40.621)
(33.893)
(110.242)
Anfangsbestand an Nebenprodukten zum Marktwert
3.185
772
544
4.501
Marktwert der Nebenprodukte zum Ende des Geschäftsjahres
(2.288)
(666)
(548)
(3.502)
Barmittelkosten abzüglich Nebenprodukte
63.240
(4.315)
13.559
72.484
Abschreibungen
21.148
8.332
12.769
42.249
Aktienbasierte Vergütung
134
95
73
302
Anfangsbestand an Fertigerzeugnissen
(1.188)
(92)
(134)
(1.414)
Abschreibung auf Fertigerzeugnisse am Ende des Geschäftsjahres
1.707
132
131
1.970
Gesamtproduktionskosten
85.041
4.152
26.398
115.591
In Tausend US-Dollar angegeben
Neun Monate bis zum
30. September 2024
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Direkte Produktionskosten laut Jahresabschluss
68.855
30.258
$ -
99.113
Kauf von Material von Drittanbietern
(10.231)
-
(10.231)
In den Einnahmen enthaltene Schmelz- und Raffinierungskosten
-
1.436
-
1.436
Anfangsbestand Fertigerzeugnisse
(7.137)
(699)
-
(7.836)
Endbestand Fertigerzeugnisse
1.725
718
-
2.443
Direkte Betriebskosten
53.212
31.713
-
84.925
Kauf von Fremdmaterial
10.231
-
-
10.231
Lizenzgebühren
16.948
259
-
17.207
Sonderabgabe für den Bergbau (1)
2.113
1.270
-
3.383
Direkte Kosten
82.504
33.242
-
115.746
Verkauf von Nebenprodukten
(27.642)
(42.622)
-
(70.264)
Anfangsbestand an Nebenprodukten zum Marktwert
2.909
619
-
3.528
Marktwert der Nebenprodukte zum Ende des Geschäftsjahres
(1.059)
(1.478)
-
(2.537)
Barkosten abzüglich Nebenprodukte
56.712
(10.239)
-
46.473
Abschreibungen
16.436
8.112
-
24.548
Aktienbasierte Vergütung
181
45
-
226
Anfangsbestand an Fertigerzeugnissen
(1.459)
(197)
-
(1.656)
Abschreibung auf Fertigerzeugnisse am Ende der Periode
515
184
-
699
Gesamtproduktionskosten
72.385
(2.095 $)
$ -
70.290
In Tausend US-Dollar angegeben
Neun Monate bis zum
30. September 2025
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Durchsatz in Tonnen
298.612
300.320
314.648
913.580
Zu zahlende Silberunzen
3.028.411
418.312
926.364
4.373.087
Cash-Kosten pro Unze Silber
20,88 $
(10,32 $)
14,64 $
16,58 $
Gesamtproduktionskosten pro Unze
28,08 $
9,93
28,50
26,43
Direkte Betriebskosten pro Tonne
182,56 $
114,12 $
141,47
145,91 $
Direkte Kosten pro Tonne
328,42 $
120,54
150,82
198,92
Ausgedrückt in Tausend US-Dollar
Neun Monate bis zum
30. September 2024
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Durchsatz in Tonnen
294.995
320.853
-
615.848
Zahlbare Silberunzen
3.290.499
330.563
-
3.621.062
Cash-Kosten pro Unze Silber
17,24 $
(30,97 $)
-
12,83 $
Gesamtproduktionskosten pro Unze
22,00 $
(6,34 $)
-
19,41
Direkte Betriebskosten pro Tonne
180,38 $
98,84 $
-
137,90 $
Direkte Kosten pro Tonne
279,68 $
103,61 $
-
187,95
(1) Die Sonderabgabe für den Bergbau ist eine EBITDA-Lizenzgebühr, die gemäß IFRS als laufende Ertragsteuer ausgewiesen wird.
Überleitung der Gesamtkosten pro Unze und der AISC pro Unze
Ausgedrückt in Tausend US-Dollar
Drei Monate bis zum
30. September 2025
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Barkosten abzüglich Nebenprodukte
23.464 $
(1.572)
9.315
31.207
Aktienbasierte Vergütung für den Betrieb
48
35
49
132
Allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens
2.584
954
2.245
5.784
Akquisitionskosten
-
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung für Führungskräfte
218
79
358
655
Rückforderung - Abschreibung/Aufzinsung
165
93
55
313
Aufwendungen für Exploration am Standort der Mine
286
269
1.540
2.095
Zahlungen für Ausrüstungskredite
-
-
104
104
Kapitalausgaben zur Aufrechterhaltung
4.989
3.873
3.521
12.383
Gesamtkosten für nachhaltige Investitionen
31.754
3.731
17.187
52.673
Anschaffungskosten
-
Exploration, Bewertung und Erschließung von Wachstumspotenzialen
4.876
Wachstumsinvestitionen
22.266
Gesamtkosten
79.815
In Tausend US-Dollar angegeben
Drei Monate bis zum
30. September 2024
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Barkosten abzüglich Nebenprodukte
15.017 $
(5.174 $)
$ -
9.843 $
Aktienbasierte Vergütung im operativen Geschäft
59
14
-
73
Allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens
2.034
1.154
-
3.188
Aktienbasierte Vergütung der Unternehmenszentrale
428
267
-
695
Rückforderung - Abschreibung/Aufzinsung
85
68
-
153
Aufwendungen für Explorationen am Standort der Mine
313
321
-
634
Zahlungen für Ausrüstungskredite
-
19
-
19
Kapitalausgaben zur Aufrechterhaltung
5.696
2.092
-
7.788
Gesamtkosten für die Aufrechterhaltung
23.632
(1.239)
$ -
22.393
Exploration, Bewertung und Entwicklung von Wachstumspotenzialen
4.056
Wachstumsinvestitionen
41.008
Gesamtkosten
67.457
Angaben in Tausend US-Dollar
Drei Monate bis zum
30. September 2025
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Durchsatz in Tonnen
99.340
105.153
195.752
400.245
Zahlbare Silberunzen
1.021.248
137.052
567.017
1.725.317
Silberäquivalentproduktion (Unzen)
1.279.860
471.158
1.286.139
3.037.156
Gesamtkosten pro Unze
31,09 $
27,22 $
30,31 $
30,53 $
Ausgedrückt in Tausend US-Dollar
Drei Monate bis zum
30. September 2024
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Durchsatz in Tonnen
67.094
107.971
-
175.065
Zahlbare Silberunzen
766.599
100.694
-
867.293
Silberäquivalentproduktion (Unzen)
995.146
622.779
-
1.617.925
-
Gesamtkosten pro Unze
30,83 $
(12,31 $)
-
25,82 $
In Tausend US-Dollar angegeben
Neun Monate bis zum
30. September 2025
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Barkosten abzüglich Nebenprodukte
63.240 $
(4.315)
13.559
72.484
Aktienbasierte Vergütung für den Betrieb
134
95
73
302
Allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens
6.334
2.357
7.000
15.692
Akquisitionskosten
-
-
(3.602)
(3.602)
Aktienbasierte Vergütung für Führungskräfte
1.268
472
681
2.421
Rückforderung - Abschreibung/Aufzinsung
472
268
96
836
Aufwendungen für Exploration am Standort der Mine
855
645
2.576
4.076
Zahlungen für Ausrüstungskredite
-
-
170
170
Kapitalausgaben zur Aufrechterhaltung
13.216
7.473
5.853
26.542
Gesamtkosten für die Aufrechterhaltung
85.519
6.995
26.406
118.921
Anschaffungskosten
3.602
Exploration, Bewertung und Erschließung von Wachstumspotenzialen
11.839
Wachstumsinvestitionen
103.842
Gesamtkosten
238.204
In Tausend US-Dollar angegeben
Neun Monate bis zum
30. September 2024
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Barkosten abzüglich Nebenprodukte
56.712 $
(10.239)
$ -
46.473
Aktienbasierte Vergütung für den Geschäftsbetrieb
181
45
-
226
Allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens
6.501
2.865
-
9.366
Aktienbasierte Vergütung auf Konzernebene
1.802
794
-
2.596
Rückforderung - Abschreibung/Aufzinsung
288
218
-
506
Aufwendungen für Explorationen am Standort der Mine
776
970
-
1.746
Zahlungen für Ausrüstungskredite
206
306
-
512
Kapitalausgaben zur Aufrechterhaltung
15.657
6.557
-
22.214
Gesamtkosten für nachhaltige Investitionen
82.123
1.516
$ -
83.639
Erschließung, Bewertung und Entwicklung von Wachstumsmöglichkeiten
10.879
Wachstumsinvestitionen
127.280
Gesamtkosten
221.798
Angaben in Tausend US-Dollar
Neun Monate bis zum
30. September 2025
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Durchsatz in Tonnen
298.612
300.320
314.648
913.580
Zahlbare Silberunzen
3.028.411
418.312
926.364
4.373.087
Silberäquivalentproduktion (Unzen)
3.897.142
1.450.287
2.091.217
7.438.645
Gesamtkosten pro Unze
28,24 $
16,72
28,51 $
27,19 $
Ausgedrückt in Tausend US-Dollar
Neun Monate bis zum
30. September 2024
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Durchsatz in Tonnen
294.995
320.853
-
615.848
Zahlbare Silberunzen
3.290.499
330.563
-
3.621.062
Silberäquivalentproduktion (Unzen)
4.196.000
1.849.055
-
6.045.055
Gesamtkosten pro Unze
24,96 $
4,59 $
-
23,10 $
Überleitung von nachhaltigem Kapital und Wachstumskapital
In Tausend US-Dollar angegeben
Drei Monate bis zum
30. September
Neun Monate zum
30. September
2025
2024
2025
2024
Investitionsausgaben zur Aufrechterhaltung
12.383
7.788
26.542
22.214
Wachstumsinvestitionen
22.266
41.008
103.842
127.280
Ausgaben für Sachanlagen gemäß konsolidierter Kapitalflussrechnung
34.649
48.796
130.384
149.494
In Tausend US-Dollar
Drei Monate bis zum 30. September
Neun Monate bis zum
30. September
2025
2024
2025
2024
Explorationskosten für Bergwerksstandorte
2.095
634
4.076
1.746
Exploration, Bewertung und Erschließung zur Wachstumsförderung
4.876
4.056
11.839
10.879
Gesamtbetrag für Exploration, Bewertung und Entwicklung
6.971
4.690
15.915
12.625
Abschreibungen für Exploration, Bewertung und Entwicklung
133
221
387
568
Aktienbasierte Vergütung für Exploration, Bewertung und Entwicklung
154
(204)
416
74
Aufwendungen für Exploration, Bewertung und Entwicklung
7.258
4.707
16.718
13.267
Überleitung des realisierten Silberpreises pro Unze und des realisierten Goldpreises pro Unze
Ausgedrückt in Tausend US-Dollar
Drei Monate bis zum 30. September
Neun Monate bis zum 30. September
2025
2024
2025
2024
Bruttoumsatz mit Silber
76.194 $
30.145
164.218
106.601
Verkaufte Silberunzen
1.975.175
1.017.392
4.682.170
3.991.055
Realisierter Silberpreis pro Unze
38,58 $
29,63 $
35,07
26,71
1) einschließlich 212.691 Unzen Silber aus der Vorproduktionsphase in Terronera während der drei Monate und 240.321 Unzen während der neun Monate bis zum 30. September 2025
Ausgedrückt in Tausend US-Dollar
Drei Monate bis zum 30. September
Neun Monate bis zum 30. September
2025
2024
2025
2024
Bruttoumsatz aus Goldverkäufen
49.158 $
23.794
101.930
70.264
Verkaufte Goldunzen
13.847
9.412
30.816
30.179
Realisierter Goldpreis pro Unze
3.550
2.528
3.308
2.328
1) einschließlich 6.368 Unzen Gold aus der Vorproduktionsphase in Terronera während der drei Monate und 7.094 Unzen während der neun Monate bis zum 30. September 2025
Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zählen unter anderem Aussagen zum Zeitpunkt und zu den Ergebnissen verschiedener Aktivitäten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.
Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsmengen, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem unerwartete Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und von Problemen in der Lieferkette auf die Wirtschaftlichkeit der Minen, Schwankungen der Silber- und Goldpreise, Schwankungen auf den Devisenmärkten (insbesondere des mexikanischen Pesos, des chilenischen Pesos, des kanadischen Dollars, des peruanischen Sol und des US-Dollars), Zinsschwankungen; Auswirkungen der Inflation; Änderungen in nationalen und lokalen Regierungen, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Kanada, Peru und Mexiko; finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und -förderung (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Bedingungen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); unzureichende Versicherung oder Unmöglichkeit, eine Versicherung abzuschließen; Verfügbarkeit und Kosten von Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; spekulativer Charakter der Mineralexploration und -erschließung; abnehmende Mengen oder Gehalte der Mineralreserven im Zuge der Ausbeutung der Grundstücke; Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für die Inanspruchnahme der Kreditfazilität; und Anfechtungen des Eigentumsrechts des Unternehmens an Grundstücken; sowie die Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Formular 40F/Jahresinformationsformular und im Prospekt vom 10. Juli 2025 beschrieben sind, die bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fortführung des Bergbaubetriebs des Unternehmens, keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen des Marktpreises von Rohstoffen, prognostizierte Wirtschaftlichkeit des Bergbaus, der Bergbaubetrieb wird gemäß den Erwartungen des Managements durchgeführt und die Bergbauprodukte werden fertiggestellt und die angegebenen Produktionsergebnisse erzielt, sowie andere hierin dargelegte Annahmen und Faktoren. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten, beschriebenen, geschätzten, bewerteten oder beabsichtigten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.
