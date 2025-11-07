Mit dem Nettoerlös werden Schulden getilgt, wodurch Organon seine laufenden Bemühungen zum Schuldenabbau vorantreibt

Dies positioniert Organon für zukünftige Investitionen in Wachstumschancen mit dem Schwerpunkt auf Biopharmazeutika für die Frauengesundheit und anderen strategischen Prioritäten

Die Kompetenzen von Laborie auf dem Gebiet der Medizintechnik werden einen breiteren Zugang zu JADA für mehr Mütter ermöglichen

Organon (NYSE: OGN), ("Organon" oder "das Unternehmen"), ein globales Healthcare-Unternehmen mit der Mission, wirkungsvolle Medikamente und Lösungen für einen gesünderen Alltag anzubieten, hat heute den Abschluss einer Vereinbarung zur Übernahme des JADA-Systems durch Laborie Medical Technologies Corp. ("Laborie"), einem führenden Unternehmen für diagnostische und therapeutische Medizintechnik, bekannt gegeben. Die Transaktion wird mit bis zu 465 Millionen US-Dollar veranschlagt. Davon sind 440 Millionen US-Dollar bei Abschluss der Transaktion zu zahlen, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen, und eine potenzielle Zahlung von bis zu 25 Millionen US-Dollar, vorbehaltlich der Erreichung bestimmter Umsatzziele für 2026. Als Teil der Vereinbarung werden voraussichtlich etwa 100 Mitarbeiter zu Laborie wechseln.

"Ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die das JADA-Team und Organon geleistet haben, um über 136.000 frischgebackene Müttern in mehr als 20 Ländern zu unterstützen und JADA als anerkannten Standard in der Behandlung von postpartalen Blutungen (PPH) zu etablieren", so Joseph Morrissey, Interim Chief Executive Officer ("CEO") von Organon. "Mit dieser Transaktion geht JADA in den Besitz von Laborie über, einem führenden Innovator auf dem Gebiet der Medizintechnik mit einer langen Tradition im Bereich der Müttergesundheit, der bestens aufgestellt ist, um den Zugang zu JADA zum Wohle von Müttern weltweit weiter auszubauen. Zudem ist dies ein weiterer Schritt zur Verbesserung der Bilanz von Organon, um in Zukunft zusätzliche Wachstumschancen im Bereich der Biopharmazeutika für die Frauengesundheit verfolgen zu können."

Organon hat JADA, ein Medizinprodukt, das mit Hilfe eines schwachen intrauterinen Unterdrucks abnormale postpartale Gebärmutterblutungen oder -blutungen kontrolliert und behandelt, wenn eine konservative Behandlung erforderlich ist, im Juni 2021 übernommen. Seitdem hat Organon ein starkes Team aufgebaut, mit dem Laborie die Reichweite und den Wert des Produkts erfolgreich weiter wird ausbauen können.

"Die Geburt eines Kindes gehört zu den persönlichsten und wichtigsten Momenten im Leben einer Frau, und jede Mutter verdient es, sich in dieser Zeit unterstützt zu fühlen. Das JADA-System hilft den Behandlungsteams, genau dann Hilfe zu leisten, wenn sie am dringendsten gebraucht wird. Teil dieser Mission zu sein, ist etwas, worauf wir bei Laborie sehr stolz sind und worin wir eine große Verantwortung für uns sehen", so Chris Smith, President und CEO von Laborie. "Auch das Engagement und die Stärke des Vertriebsteams hinter JADA sind eine große Inspiration für uns, und wir freuen uns, sie bei Laborie willkommen zu heißen, um unsere führende Position im Bereich der Geburtshilfe weiter auszubauen."

Der Gesamtwert der Transaktion von bis zu 465 Millionen US-Dollar entspricht dem 6,5-fachen des Umsatzes von JADA in den letzten 12 Monaten und belegt den erfolgreichen Start und die Expansion von JADA in den USA in den vergangenen vier Jahren. Der Nettoerlös aus der Transaktion wird gemäß dem zuvor von dem Unternehmen erklärten Ziel, das Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA zu reduzieren, zum Schuldenabbau verwendet.

Die Transaktion wurde vom Board of Directors des Unternehmens genehmigt und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie sonstiger üblicher Abschlussbedingungen, einschließlich der angemessenen Beteiligung von Arbeitnehmervertretern in bestimmten Märkten außerhalb der USA.

Goldman Sachs Co. LLC fungiert als Finanzberater für Organon.

Indikationen für die Anwendung

Das JADA-System ist für die Kontrolle und Behandlung von abnormalen postpartalen Uterusblutungen oder Blutungen vorgesehen, wenn eine konservative Behandlung angebracht ist.

Kontraindikationen

Fortdauernde intrauterine Schwangerschaft

Unbehandelte Uterusruptur

Unbehandelte Uterusinversion

Aktueller Gebärmutterhalskrebs

Bekannte Uterusanomalie

Aktuelle eitrige Infektion der Vagina, des Gebärmutterhalses oder der Gebärmutter

Bei Kaiserschnitten: Gebärmutterhals <3 cm geöffnet vor der Anwendung von JADA

Warnungen

Vermeiden Sie übermäßige Krafteinwirkung beim Einführen von JADA in die Gebärmutter, da es ansonsten zu Verletzungen der Gebärmutterwand, einschließlich Perforationen, kommen könnte.

Die Sicherheit und Wirksamkeit des JADA-Systems bei einer Entbindung vor der 34. Schwangerschaftswoche oder im Falle einer Mehrlingsschwangerschaft, bei der die Beurteilung der Gebärmuttergröße auf unter 34 Wochen erfolgt, sind nicht erwiesen. Bei einer kleineren Gebärmuttergröße besteht ein erhöhtes Risiko für Perforationen und Abstoßungen.

Anzeichen einer Verschlechterung des Zustands der Patientin oder eine ausbleibende Besserung lassen auf die Notwendigkeit einer Neubewertung und möglicherweise einer aggressiveren Behandlung und Management der postpartalen Hämorrhagie (PPH)/abnormalen postpartalen Uterusblutung schließen.

JADA ist kein Ersatz für eine chirurgische Behandlung und Flüssigkeitszufuhr bei lebensbedrohlicher PPH/abnormen postpartalen Uterusblutungen.

Lassen Sie vor der Verwendung des Geräts die Luft aus dem Cervical Seal entweichen, um das Risiko einer Luftembolie im Falle eines Bruchs des Cervical Seal zu minimieren.

Füllen Sie den Cervical Seal stets mit steriler Flüssigkeit. Füllen Sie ihn niemals mit Luft, Kohlendioxid oder anderen Gasen, um das Risiko einer Embolie zu minimieren, falls der Cervical Seal platzen sollte.

Um eine unerwünschte Nebenwirkung oder eine Beschwerde bezüglich der Produktqualität von JADA zu melden, rufen Sie bitte die Nummer 844-JADAMOM an.

Bitte lesen Sie vor der Anwendung von JADA die Anwendungshinweise , um wichtige Informationen zu erhalten.

Über Organon

Organon (NYSE: OGN) ist ein global tätiges Healthcare-Unternehmen mit der Mission, wirkungsvolle Medikamente und Lösungen für einen gesünderen Alltag anzubieten. Organon verfügt über ein Portfolio von über 70 Produkten aus den Bereichen Frauengesundheit und Allgemeinmedizin, darunter auch Biosimilars, und konzentriert sich auf die Gesundheitsbedürfnisse, die Frauen in einzigartiger, unverhältnismäßiger oder unterschiedlicher Weise betreffen, während es gleichzeitig den Zugang zu lebenswichtigen Behandlungen in über 140 Märkten erweitert.

Organon hat seinen Hauptsitz in Jersey City, New Jersey, und möchte den Zugang, die Erschwinglichkeit und die Innovation in der Gesundheitsversorgung verbessern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.organon.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, X, YouTube, TikTok und Facebook.

Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält neben historischen Informationen auch "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Vorteile der geplanten Transaktion mit Laborie, den erwarteten Zeitrahmen bis zum Abschluss der geplanten Transaktion, strategische und andere potenzielle Vorteile der Transaktion, den Einsatz der Erlöse aus der Transaktion sowie andere Aussagen über zukünftige Überzeugungen, Ziele, Pläne oder Aussichten für Organon und Laborie. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich anhand von Begriffen wie "Absicht", "Ziele", "Potenzial", "wird", "erwartet", "glaubt", "künftig", "Chance" oder ähnlichen Begriffen erkennen. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen und Erwartungen des Managements des Unternehmens und sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten behaftet. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder Risiken oder Unsicherheiten zum Tragen kommen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen. Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt behördlicher Genehmigungen und der Erfüllung anderer Abschlussbedingungen innerhalb des vorgesehenen Zeitraums oder überhaupt, einschließlich der Möglichkeit, dass die geplante Transaktion nicht abgeschlossen wird, sowie Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit, die erwarteten strategischen, finanziellen oder sonstigen Vorteile der geplanten Transaktion zu realisieren. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen, sind in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens zu finden, einschließlich des jüngsten Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K, der aktuellen Berichte auf Formular 8-K und nachfolgender bei der SEC eingereichter Unterlagen, die auf der Website der SEC verfügbar sind www.sec.gov ).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251107738604/de/

