Die Bank of America sieht im Cloud-Anbieter DigitalOcean einen der kommenden Profiteure des KI-Booms - und zeigt sich entsprechend optimistisch: Analyst Wamsi Mohan hat die Aktie gleich doppelt hochgestuft, von Underperform auf Buy, und das Kursziel kräftig angehoben - von 34 auf 60 US-Dollar.Das bedeutet ein mögliches Kurspotenzial von über 30 % innerhalb der nächsten zwölf Monate. Die Aktie ist bereits um 35 % seit Jahresbeginn gestiegen. Warum DigitalOcean? Laut Mohan profitiert das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
