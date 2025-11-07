DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,9% auf 23.773 Pkt - Siemens-Aktie gesucht

DOW JONES--Recht lebhaft verlief der nachbörsliche Handel am Freitag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Der Gesamtmarkt habe mit der Erholung an der Wall Street zugelegt. Hier hatte die Hoffnung auf eine Beendigung des "Shutdowns" die Indizes angetrieben. Bei den Einzelwerten standen die Aktien von Siemens und Siemens Healthineers im Fokus.

Der Siemens-Konzern steht laut einem Agenturbericht kurz davor, einen großen Teil seiner Beteiligung an der Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers als Sachdividende an die eigenen Aktionäre auszuschütten. Der Industriekonzern bereite eine Reduzierung seiner Beteiligung über eine sogenannte Direktabspaltung vor, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Aktuell hält Siemens etwas mehr als 71 Prozent an dem Unternehmen, das seit 2018 an der Börse notiert ist. Die Pläne könnten demnach bereits in der kommenden Woche veröffentlicht werden. Die Siemens-Aktie wurde bei Lang & Schwarz 1,5 Prozent höher getaxt, Siemens Healthineers stiegen um 0,8 Prozent.

Dagegen zeigte sich die Hellofresh-Aktie unverändert. Das Unternehmen hat einen Bericht des Shortsellers Grizzly Research "entschieden" zurückgewiesen, der unter anderem dem Management vorgeworfen hatte, sich auf Kosten der Aktionäre zu bereichern. Der Bericht, den Grizzly Research auf seiner Webseite veröffentlicht hat, hatte die Hellofresh-Aktie in den vergangenen beiden Tagen unter Druck gesetzt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 23.773 23.570 +0,9% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

November 07, 2025

