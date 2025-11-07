München (ots) -Feiertag in Duisburg! Der MSV hat zum Auftakt des 14. Spieltags in der 3. Liga seine Sieglos-Serie beendet und festigt dank eines 2:1-Erfolgs gegen Waldhof Mannheim die Tabellenführung. "Das macht uns stolz, wir haben uns das erarbeitet. Wir wollten unbedingt wieder einen Dreier", freut sich Trainer Dietmar Hirsch nach 4 Remis und einer Niederlage aus den letzten 5 Liga-Spielen: "Wir machen jetzt zwei Tage frei - das haben sich die Jungs verdient. Jeder soll das auf seine Art genießen. Es ist einfach geil!" Auch MSV-Legende Bernard Dietz darf in der Halbzeit besondere Momente genießen. Der Europameister von 1980 wird am Freitag zum DFB-Ehrenspielführer ernannt und vom gesamten Stadion gefeiert. "Das ist eine Wertschätzung. Ich bin sehr, sehr stolz darauf. Ich habe ja nicht bei den großen Vereinen gespielt, sondern in Duisburg. Das war meine Heimat", sagt Dietz mit großer Demut. Coach Hirsch würdigt: "Ich bin stolz, so einen bewundernswerten Menschen kennengelernt zu haben. Dass er mit mir im Verein zusammen ist, ist unfassbar. Wir sehen uns nach jedem Spiel und quatschen kurz. Das ist einfach sensationell."Der Waldhof hadert dagegen - und zwar schon zur Halbzeit. Kennedy Okpala lässt dort schon Dampf ab: "Es kann nicht sein, dass wir uns so abkochen lassen. Es ist mir egal, auf welchem Platz die stehen und woher die kommen. Das kann nicht sein. Wir spielen so eine gute Hinrunde bis jetzt - und dann machen wir uns alles kaputt durch so eine Kacke!" schlägt nach dem Spiel in eine ähnliche Kerbe: "Du kannst nicht nach Hause fahren und sagen, dass du alles gegeben hast. In jedem von uns steckte noch ein bisschen mehr drin. Das regt mich gerade auf."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Auftakt des 14. Spieltags in der 3. Liga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Am Samstag geht's weiter mit allen Einzelspielen (ab 13.45 Uhr) und der Konferenz (ab 13.30 Uhr), unter anderem mit dem Topspiel Cottbus gegen Osnabrück.MSV Duisburg - SV Waldhof Mannheim 2:1Nach einem munteren Beginn bringt Conor Noß den MSV in Führung (20.), allerdings steht Tim Heike in der Entstehung im Abseits. Joshua Bitter legt in der 2. Hälfte für die überlegenen Duisburger nach (69.). Nach einem Freistoß verkürzt der eingewechselte Terence Boyd (85.), Duisburg bringt die knappe Führung in einer emotionalen Schlussphase über die Zeit und bleibt damit an der Spitze.Duisburgs Trainer Dietmar Hirsch über DFB-Ehrenspielführer Bernard Dietz: "In meiner zweiten Zeit beim MSV war 'Ennatz' Trainer der 2. Mannschaft. Ich habe damals unter ihm 5 Spiele gemacht, weil ich oben nicht so zum Zuge kam. Wir haben seitdem immer ein herzliches Verhältnis und ich bin stolz, so einen bewundernswerten Menschen kennengelernt zu haben. Dass er mit mir im Verein zusammen ist, ist unfassbar. Wir sehen uns nach jedem Spiel und quatschen kurz. Das ist einfach sensationell."Hirsch über das Feiern mit den Fans inklusive "Spitzenreiter"-Sprechchöre: "Das macht uns stolz, wir haben uns das erarbeitet. Wir wollten unbedingt wieder einen Dreier. Freitagabendspiel, vorlegen mit einem Dreier ist geil. Jetzt kann man sich ein bisschen zurücklegen - gucken, was die anderen machen. Wir haben alles investiert, hatten nachher Krämpfe. Wir machen jetzt zwei Tage frei - das haben sich die Jungs verdient. Jeder soll das auf seine Art genießen. Es ist einfach geil!" Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=cE91M1JBZkUwSGdhdm9oM2gxcGZYSUdqemtGQ1A3ajZLOGNOSWZpZWNlQT0=Duisburgs Torschütze Joshua Bitter: "Für die Zuschauer, für uns ein richtig geiles Spiel. Unfassbare Stimmung, Freitagabend zu Hause bei uns - ich weiß nicht, was es Schöneres gibt." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=OVBiQUg2VCtmWmpIZ20vU1g1Y2JBQUdZOTRaNlJVLzE1akRqdFE5RmF4dz0=Mannheims Kennedy Okpala lässt im Halbzeit-Interview bei MagentaSport Dampf ab: "Es kann nicht sein, dass wir uns so abkochen lassen. Es ist mir egal, auf welchem Platz die stehen und woher die kommen. Das kann nicht sein. Wir spielen so eine gute Hinrunde bis jetzt - und dann machen wir uns alles kaputt durch so eine Kacke!" Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=SlVqYk50OFJwdWkwbFR5c3d3a0pxbTU2c3plaEtlZ3V4VmhJUzVlb0RhRT0=Mannheims Trainer Luc Holtz nach dem Spiel: "Wir waren über einen längeren Zeitraum zu weich, wir waren nicht aggressiv genug, haben die Zweikämpfe nicht angenommen. Der Gegner hat mit viel Wucht und Intensität gespielt. Es war nicht so, dass der Platz hergegeben hat, dass man gut Fußball spielen kann. Wir haben zu lange gebraucht, um uns anzupassen." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=eVduQjNQeDVscGZMdU5HUTFYM0JWMHlIZnpYZlkzOWl4SXdEYjZpK0lvcz0=Mannheims Einwechselspieler Terrence Boyd über den MSV Duisburg: "Du merkst den Hype, den Lauf. Es hat Hand und Fuß, sie spielen schnörkellos in die Tiefe, holen die zweiten Bälle - das, worauf es ankommt in der 3. Liga. Es ist schade, weil wir in Hoffenheim ein gutes Spiel gemacht haben. Wir spielen keinen schlechten Fußball, aber wir sind nicht so zwingend vor die Bude gekommen. Symptomatisch, dass die beste Chance ein Tor für uns war."Boyd hadert: "Du kannst nicht nach Hause fahren und sagen, dass du alles gegeben hast. In jedem von uns steckte noch ein bisschen mehr drin. Das regt mich gerade auf." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=dFVBUmcrU0ZyQ1pLSEZyQ3k5Um5EbDFnbDd5Z1BHak5wUzVhaXJIYTBmOD0="Dietzburg" feiert seine Legende: Bernard Dietz zum DFB-Ehrenspielführer ernannt und im Stadion geehrtZur Halbzeit wird MSV-Legende Bernard Dietz geehrt und mit Sprechchören gefeiert. Der Europameister von 1980 gehört nun zur Hall of Fame des DFB: www.clipro.tv/player?publishJobID=cUhTTVBleHBTM0JSVEUreXNwOFBKN2NKUHhGZzUrQ1g0b2NQYTVUVmtrWT0=Bernard Dietz am MagentaSport Mikrofon: "Das ist eine Wertschätzung. Ich bin sehr, sehr stolz darauf. Ich habe ja nicht bei den großen Vereinen gespielt, sondern in Duisburg. Das war meine Heimat."Dietz weiter: "Ich bin immer so ein bisschen geteilt, weil Bernard Dietz es nicht alleine machen kann. Er hat auch seine Mannschaftskameraden gehabt, die ihn immer gut aufgenommen haben und mit denen ich diese Erfolge feiern konnte. Die wussten auch, was sie an mir hatten. Von daher finde ich das ganz toll. 