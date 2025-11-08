- Gesamtumsatz steigt im dritten Quartal um 41 auf 1,4 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum dritten Quartal 2024
- Der weltweite Umsatz von BRUKINSA (Zanubrutinib) steigt um 51 auf 1,0 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum dritten Quartal 2024
- Verwässertes GAAP-Ergebnis je American Depository Share (ADS) von 1,09 US-Dollar nicht GAAP-konformes, verwässertes Ergebnis je ADS von 2,65 US-Dollar
- 47 Abstracts wurden für die Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) angenommen
BeOne Medicines Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein globales Onkologieunternehmen, hat heute die Finanzergebnisse sowie die aktuellen Geschäftsentwicklungen für das dritte Quartal 2025 bekannt gegeben.
"Diese soliden Finanzergebnisse untermauern unsere Stellung als weltweit führendes Onkologieunternehmen mit überragendem Umsatzwachstum und einer starken Bilanz", kommentiert John V. Oyler, Mitbegründer, Chairman und CEO von BeOne. "Inzwischen ist BRUKINSA der weltweite Umsatztreiber innerhalb der BTKi-Klasse gestützt auf Langzeitdaten zu Wirksamkeit und Sicherheit sowie eine wachsende Zahl wissenschaftlicher Belege, die die Hypothese einer anhaltenden BTK-Hemmung bestätigen. Unser Portfolio an Hämatologie-Produkten in der späten Entwicklungsphase wird ergänzt durch Sonrotoclax, einen potenziell erstklassigen BCL2-Inhibitor, der beeindruckende klinische Ergebnisse erzielt hat, sowie unseren BTK-CDAC BGB-16673. Damit konsolidieren wir unsere Führungsposition im Bereich der B-Zell-Malignome, einschließlich CLL. Mit einer der vielversprechendsten Onkologie-Pipelines der Branche sind wir gut aufgestellt, um mehrere Daten- und Zulassungsmeilensteine zu erreichen, die einen langfristigen Wert generieren werden."
(Beträge in Tausend US-Dollar, ungeprüft)
Drei Monate bis 30. September
Neun Monate bis 30. September
2025
2024
Veränderung in %
2025
2024
Veränderung in %
Produktumsatz, netto
1.395.013
993.447
40
3.805.619
2.661.511
43
Sonstige Erträge
17.271
8.152
112
39.244
20.906
88
Gesamtumsatz
1.412.284
1.001.599
41
3.844.863
2.682.417
43
GAAP-Gewinn (Verlust) aus laufender Geschäftstätigkeit
163.114
(120.265
236
262.101
(488.774
154
Bereinigter Gewinn (Verlust) aus laufender Geschäftstätigkeit*
341.184
65.630
420
755.486
(33.247
2372
GAAP-Nettogewinn (-verlust)
124.841
(121.350
203
220.431
(492.905
145
Bereinigter Nettogewinn (-verlust)*
303.663
51.582
489
692.622
(71.020
1075
Unverwässertes GAAP-Ergebnis je ADS
1,13
(1,15
198
2,03
(4,71
143
Unverwässertes, bereinigtes Ergebnis je ADS*
2,76
0,49
463
6,38
(0,68
1038
Verwässertes GAAP-Ergebnis je ADS
1,09
(1,15
195
1,96
(4,71
142
Bereinigtes, verwässertes Ergebnis je ADS*
2,65
0,48
452
6,14
(0,68
1003
Freier Cashflow*
354.469
54.714
548
561.916
(615.974
191
Eine Erläuterung unserer Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie im Abschnitt "Anmerkungen zur Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung. Die Überleitung der einzelnen Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen können Sie der Tabelle am Ende dieser Pressemitteilung entnehmen.
Finanzergebnisse des dritten Quartals 2025
Der Umsatz belief sich im dritten Quartal 2025 auf 1,4 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1.0 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Dieses Plus ist in erster Linie auf das Wachstum des BRUKINSA-Produktumsatzes in den USA und Europa zurückzuführen.
Der Produktumsatz betrug im dritten Quartal 2025 insgesamt 1,4 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 993 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg der Produktumsätze resultierte in erster Linie aus höheren Verkäufen von BRUKINSA. Die USA blieben mit einem Produktumsatz von 743 Millionen US-Dollar gegenüber 504 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum der größte Markt des Unternehmens. Einlizenzierte Produkte von Amgen und TEVIMBRA (Tislelizumab) trugen ebenfalls zum Umsatzwachstum bei.
- In den USA belief sich der Umsatz mit BRUKINSA im dritten Quartal 2025 auf insgesamt 739 Millionen US-Dollar ein Wachstum von 47 gegenüber dem Vorjahreszeitraum, das in erster Linie auf die deutlich gestiegene Nachfrage bei allen Indikationen und moderate Vorteile aufgrund der Nettopreise zurückzuführen ist. Aufgrund seines differenzierten, erstklassigen klinischen Profils verteidigt BRUKINSA weiterhin seinen führenden Anteil neuer Patienten innerhalb der BTKi-Klasse. Der Umsatz von BRUKINSA in Europa erreichte im dritten Quartal 2025 insgesamt 163 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem Wachstum von 68 gegenüber dem Vorjahreszeitraum und beruht auf einem gestiegenen Marktanteil in allen wichtigen europäischen Märkten, darunter Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich und Großbritannien.
- Der Umsatz mit TEVIMBRA belief sich im dritten Quartal 2025 auf 191 Millionen US-Dollar dies entspricht einem Wachstum von 17 gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Auf GAAP-Basis lag die prozentuale Bruttomarge des weltweiten Produktumsatzes im dritten Quartal 2025 bei 85,9 nach 82,8 im Vorjahreszeitraum. Die prozentuale Bruttomarge stieg aufgrund eines proportional höheren weltweiten Absatzmixes von BRUKINSA verglichen mit anderen Produkten in unserem Portfolio. Die Bruttomarge profitierte außerdem von Produktivitätssteigerungen bei der Herstellung von BRUKINSA und TEVIMBRA. Die bereinigte Bruttomarge ohne Abschreibungen und Amortisationen stieg im dritten Quartal 2025 auf 86,3 des Produktumsatzes, verglichen mit 84,9 im Vorjahreszeitraum.
Betriebsausgaben
Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die Betriebsausgaben für das dritte Quartal 2025:
GAAP
Nicht-GAAP
(ungeprüft, in Tausend, ausgenommen Prozentangaben)
Q3 2025
Q3 2024
Veränderung in %
Q3 2025
Q3 2024
Veränderung in %
Forschung und Entwicklung
523.662
496.179
6
445.904
405.545
10
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten
528.998
455.223
16
434.484
380.737
14
Summe Betriebsausgaben
1.052.660
951.402
11
880.388
786.282
12
Die nachstehende Tabelle fasst die Betriebsausgaben für die Zeiträume vom 1. Januar bis zum 30. September 2025 bzw. 2024 zusammen:
GAAP
Nicht-GAAP
(ungeprüft, in Tausend, ausgenommen Prozentangaben)
Q3 YTD 2025
Q3 YTD 2024
Veränderung in %
Q3 YTD 2025
Q3 YTD 2024
Veränderung in %
Forschung und Entwicklung
1.530.445
1.411.283
8
1.311.156
1.193.494
10
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten
1.526.199
1.326.379
15
1.271.650
1.116.805
14
Summe Betriebsausgaben
3.056.644
2.737.662
12
2.582.806
2.310.299
12
Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben (FuE) stiegen im dritten Quartal 2025 sowohl auf GAAP- als auch auf bereinigter Basis gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dies ist in erster Linie auf den Wechsel von präklinischen Programmen in die klinische Phase und von frühen klinischen Programmen in die späte Entwicklungsphase zurückzuführen, wurde jedoch kompensiert durch niedrigere Vorab- und Meilensteinzahlungen für die Entwicklung. Die Abschlags- und Meilensteinzahlungen in Verbindung mit laufenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für einlizenzierte Assets beliefen sich im dritten Quartal 2025 und 2024 auf insgesamt 0,2 Millionen US-Dollar bzw. 5 Millionen US-Dollar.
Die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG) stiegen im dritten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, sowohl auf GAAP- als auch auf bereinigter Basis, aufgrund der anhaltenden Investitionen in die weltweite kommerzielle Expansion insbesondere in den USA und in Europa. Der prozentuale Anteil der VVG-Kosten am Produktumsatz lag im ersten Quartal 2025 bei 38 %, gegenüber 46 im Vorjahreszeitraum.
Nettogewinn/(-verlust) und GAAP-/Nicht-GAAP-Ergebnis je Aktie
Der GAAP-Nettogewinn für das dritte Quartal 2025 betrug 125 Millionen US-Dollar und verbesserte sich damit um 246 Millionen US-Dollar gegenüber dem Verlust im Vorjahreszeitraum vor allem aufgrund des Umsatzwachstums und einer verbesserten operativen Hebelwirkung.
Für das dritte Quartal 2025 beläuft sich das unverwässerte und verwässerte Ergebnis je Aktie auf 0,09 US-Dollar bzw. 0,08 US-Dollar je Aktie und 1,13 US-Dollar bzw. 1,09 US-Dollar je American Depositary Share (ADS), verglichen mit einem unverwässerten Verlust von 0,09 US-Dollar je Aktie und 1,15 US-Dollar je ADS im Vorjahreszeitraum.
Der freie Cashflow für das dritte Quartal 2025 belief sich auf 354 Millionen US-Dollar ein Anstieg von 300 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Weitere Einzelheiten zu den Geschäftszahlen von BeOne für das dritte Quartal 2025 finden Sie im Quartalsbericht von BeOne auf Form 10-Q für das dritte Quartal 2025, der bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereicht wurde.
Prognose für das Gesamtjahr 2025
BeOne hat seine Umsatz- und Kostenprognose für das Gesamtjahr 2025 aktualisiert. Es folgt eine Zusammenfassung der Prognose:
Bisherige Prognose für GJ 20251
Aktuelle Prognose für GJ 20251
Gesamtumsatz
5,0 bis 5,3 Mrd. USD
5,1 bis 5,3 Mrd. USD
GAAP-Betriebsausgaben (FuE und VVG)
4,1 bis 4,4 Mrd. USD
4,1 bis 4,3 Mrd. USD
GAAP-Bruttomarge %
Mittlerer bis hoher 80-Prozent-Bereich
Unverändert
GAAP-Betriebsergebnis
Positiv im GJ 2025
Unverändert
Cashflow
Positiver freier Cashflow im GJ 2025
Unverändert
1 Neue potenzielle und wesentliche Geschäftsentwicklungen oder ungewöhnliche/einmalige Posten bleiben unberücksichtigt. Basierend auf den Wechselkursen vom 30. September 2025.
Die Prognose von BeOne für den Gesamtumsatz im Jahr 2025 in Höhe von 5,1 bis 5,3 Milliarden US-Dollar beinhaltet das erwartete starke Umsatzwachstum aufgrund der führenden Position von BRUKINSA in den USA und der fortschreitenden globalen Expansion in Europa und anderen wichtigen Märkten rund um den Globus. Die Bruttomarge wird aufgrund von Produktmix und Produktionseffizienzen im Vergleich zu 2024 voraussichtlich im mittleren bis hohen 80-Prozent-Bereich liegen. Die Prognose von BeOne für die konzernweiten Betriebsausgaben auf GAAP-Basis berücksichtigt Investitionen zur Unterstützung des Wachstums im kommerziellen Bereich in der Forschung mit einer Rate, die auch künftig eine signifikante operative Hebelwirkung ermöglichen wird. Die nicht GAAP-konformen Betriebsausgaben, die Kosten im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungen, Abschreibungen und Amortisationsaufwendungen ausschließen, werden voraussichtlich den GAAP-konformen Betriebsausgaben entsprechen, wobei die Überleitungspositionen gegenüber der bisherigen Praxis unverändert bleiben. Bei der Erstellung der Prognose der Betriebsausgaben werden keine potenziellen neuen wesentlichen Geschäftsentwicklungen oder ungewöhnlichen/einmaligen Posten zugrunde gelegt.
Highlights der Geschäftsentwicklung im dritten Quartal
Produkte des Kerngeschäfts
BRUKINSA (Zanubrutinib)
- In 75 Märkten weltweit zugelassen und in 57 Märkten erstattungsfähig
- EU-Marktzulassung einer Filmtablettenformulierung für alle zugelassenen Indikationen Einführung der Tablettenformulierung in den USA
TEVIMBRA (Tislelizumab)
- In 47 Märkten weltweit zugelassen und in 16 Märkten erstattungsfähig
- EU-Marktzulassung in Kombination mit platinhaltiger Chemotherapie als neoadjuvante Behandlung, gefolgt von einer Monotherapie mit TEVIMBRA als adjuvante Behandlung für erwachsene Patienten mit resektablem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) mit hohem Rezidivrisiko
- Aufnahme des ersten Probanden in die Phase-3-Studie zur subkutanen Formulierung für die Behandlung von Magenkrebs (GC) in der Erstlinientherapie
- Zulassung in Japan für die Erstlinienbehandlung von Magenkrebs
Ausgewählte Programme in der klinischen Phase
Hämatologie
- Sonrotoclax (BCL2-Inhibitor):
- Erhalt des Breakthrough-Therapy-Status von der FDA als Behandlung für erwachsene Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem (R/R) Mantelzelllymphom (MCL)
- Abschluss der Patientenanmeldung für die Phase-2-Studie zur Behandlung erwachsener Patienten mit rezidivierender/refraktärer Waldenström-Makroglobulinämie (WM), die möglicherweise zur Zulassung führen könnte
- BGB-16673 (BTK CDAC):
- Aufnahme des ersten Probanden in die globale Phase-3-Studie zum direkten Vergleich mit dem nicht-kovalenten BTK-Inhibitor Pirtobrutinib zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit R/R CLL
Brustkrebs und gynäkologische Krebserkrankungen
- BC-C9074 (B7-H4 AWK):
- Erfolgreicher Proof-of-Concept
Lungenkrebs
- BG-58067 (MTA-kooperativer PRMT5-Inhibitor):
- Erfolgreicher Proof-of-Concept
- Tarlatamab (AMG 757):
- Aufnahme des ersten Probanden in die globale Phase-3-Studie zur Behandlung von kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium als Erstlinientherapie
Magen-Darm-Krebserkrankungen
- BGB-B2033 (bispezifischer Antikörper GPC3x41BB):
- Erfolgreicher Proof-of-Concept
Entzündungen und Immunologie
- BGB-45035 (IRAK4 CDAC):
- Erfolgreicher Proof-of-Concept für den Abbau von Zielgewebe bei gesunden Probanden
- Aufnahme des ersten Probanden in die Phase-2-Studie zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer rheumatoider Arthritis
- BGB-16673:
- Aufnahme des ersten Probanden in die Phase-1b-Studie zur Behandlung chronischer spontaner Urtikaria
Erwartete Meilensteine in Forschung und Entwicklung
Programme
Meilensteine
Zeitplan
BRUKINSA
1. Halbjahr 2026
TEVIMBRA
2. Halbjahr 2026
Hämatologie
1. Halbjahr 2026
2. Halbjahr 2026
1. Halbjahr 2026
Brustkrebs und gynäkologische Krebserkrankungen
1. Halbjahr 2026
Magen-Darm-Krebserkrankungen
2. Halbjahr 2026
Entzündungen und Immunologie
1. Halbjahr 2026
Weitere Highlights
- Vereinbarung mit Royalty Pharma über den Verkauf der Lizenzgebühren für den weltweiten Vertrieb außer China) von Amgens IMDELLTRA (Tarlatamab-Dlle) für bis zu 950 Millionen US-Dollar
- Bekanntgabe der Entscheidung von Pharmacyclics, keine Berufung gegen die endgültige schriftliche Entscheidung des US-Patent- und Markenamtes einzulegen, mit der alle Ansprüche des US-Patents Nr. 11.672.803 von Pharmacyclics in Bezug auf BRUKINSA für ungültig erklärt und die von Pharmacyclics eingebrachte Patentverletzungsklage vollständig beigelegt werden
Konferenzschaltung und Webcast
Die Konferenzschaltung zu den Geschäftszahlen des Unternehmens für das dritte Quartal 2025 wird am Donnerstag, 6. November 2025, um 8.00 Uhr ET per Webcast übertragen und kann im Bereich "Investors" der BeOne-Website www.beonemedicines.com abgerufen werden. Ergänzende Informationen in Form einer Folienpräsentation und einer Aufzeichnung des Webcasts werden ebenfalls zur Verfügung stehen.
Über BeOne
BeOne Medicines ist ein weltweit tätiges Onkologieunternehmen mit Sitz in der Schweiz, das innovative Therapien erforscht und entwickelt, die für Krebspatienten weltweit leichter zugänglich sind. Mit einem Portfolio, das Hämatologie und solide Tumore abdeckt, beschleunigt BeOne die Entwicklung seiner vielfältigen Pipeline neuartiger Therapeutika durch interne Fähigkeiten und Kooperationen. Sein weltweit wachsendes Team mit fast 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf sechs Kontinenten setzt sich dafür ein, den Zugang zu Medikamenten für möglichst viele Patienten entscheidend zu verbessern.
Weitere Informationen über BeOne finden Sie unter www.beonemedicines.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer US-Bundesgesetze, darunter Aussagen zu: anstehenden Meilensteinen in der Forschung und Entwicklung von BeOne; dem Zeitplan für klinische Entwicklungen und Datenveröffentlichungen; den Erwartungen von BeOne hinsichtlich der laufenden globalen Expansion und Investitionen zur Wachstumsförderung; dem Potenzial von Sonrotoclax, ein Best-in-Class-BCL2-Inhibitor zu werden; die Fähigkeit von BeOne, aussagekräftige Daten und regulatorische Meilensteine zu erreichen, die den langfristigen Wert steigern; die zukünftigen Umsätze, das Betriebsergebnis, der Cashflow, der freie Cashflow, die Betriebsausgaben und die Bruttomarge von BeOne; sowie die Pläne, Verpflichtungen, Bestrebungen und Ziele von BeOne unter der Überschrift "Über BeOne". Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren beinhalten die Fähigkeit von BeOne, die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Wirkstoffkandidaten nachzuweisen, die klinischen Ergebnisse seiner Wirkstoffkandidaten, die möglicherweise die weitere Entwicklung oder die Marktzulassung nicht unterstützen, Maßnahmen der Aufsichtsbehörden, die sich auf die Einleitung, den Zeitplan und den Fortschritt der klinischen Studien und die Marktzulassung auswirken können; die Fähigkeit von BeOne, einen kommerziellen Erfolg für seine vermarkteten Medikamente und Wirkstoffkandidaten zu erzielen, falls diese zugelassen werden, die Fähigkeit von BeOne, den Schutz des geistigen Eigentums im Zusammenhang mit seinen Arzneimitteln und Technologien zu gewährleisten, BeOnes Abhängigkeit von Dritten bei der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Arzneimitteln und anderen Dienstleistungen, BeOnes begrenzte Erfahrung bei der Einholung von aufsichtsrechtlichen Zulassungen und der Vermarktung von pharmazeutischen Produkten sowie BeOnes Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel für den Geschäftsbetrieb und die Entwicklung seiner Wirkstoffkandidaten zu erhalten und die Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten, sowie die Risiken, die im Abschnitt "Risk Factors" im jüngsten Quartalsbericht von BeOne auf Form 10-Q ausführlicher erläutert werden, sowie die Erörterung potenzieller Risiken, Unwägbarkeiten und anderer wichtiger Faktoren in den nachfolgenden Einreichungen von BeOne bei der U. S. Securities and Exchange Commission. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand bei Herausgabe dieser Pressemitteilung. BeOne verpflichtet sich nicht dazu, diese Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Finanzprognosen von BeOne basieren auf Schätzungen und Annahmen, die mit erheblichen Unwägbarkeiten behaftet sind.
Zusammengefasste konzernweite Gewinn- und Verlustrechnung (US-GAAP)
(Beträge in Tausend US-Dollar, mit Ausnahme der Angaben zu Aktien, American Depositary Shares (ADS), je Aktie und je ADS)
Drei Monate bis 30. September
30. September
Neun Monate bis
30. September
2025
2024
2025
2024
(Ungeprüft)
(Ungeprüft)
Umsatzerlös
Produktumsatz, netto
1.395.013
993.447
3.805.619
2.661.511
Sonstige Umsätze
17.271
8.152
39.244
20.906
Gesamtumsatz
1.412.284
1.001.599
3.844.863
2.682.417
Umsatzkosten Produkte
196.510
170.462
526.118
433.529
Bruttogewinn
1.215.774
831.137
3.318.745
2.248.888
Betriebsausgaben:
Forschung und Entwicklung
523.662
496.179
1.530.445
1.411.283
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten
528.998
455.223
1.526.199
1.326.379
Summe Betriebsausgaben
1.052.660
951.402
3.056.644
2.737.662
Gewinn (Verlust) aus laufender Geschäftstätigkeit
163.114
(120.265
262.101
(488.774
Zinsertrag, netto
3.029
10.643
12.374
40.028
Sonstige Erträge (Aufwendungen), netto
(18.979
11.318
(6.862
1.096
Ertrag (Verlust) vor Steuern
147.164
(98.304
267.613
(447.650
Ertragssteueraufwand
22.323
23.046
47.182
45.255
Nettogewinn (-verlust)
124.841
(121.350
220.431
(492.905
Ergebnis (Verlust) je Aktie
Unverwässert
0,09
(0,09
0,16
(0,36
Verwässert
0,08
(0,09
0,15
(0,36
Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien unverwässert
1.432.801.699
1.376.751.873
1.410.497.062
1.361.216.763
Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien verwässert
1.488.750.354
1.376.751.873
1.465.535.004
1.361.216.763
Ergebnis (Verlust) je American Depositary Share (ADS)
Unverwässert
1,13
(1,15
2,03
(4,71
Verwässert
1,09
(1,15
1,96
(4,71
Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden ADS unverwässert
110.215.515
105.903.990
108.499.774
104.708.982
Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden ADS verwässert
114.519.258
105.903.990
112.733.462
104.708.982
Ausgewählte zusammengefasste konzernweite Bilanzdaten (US-GAAP)
(Beträge in Tausend US-Dollar)
Zum
30. September
31. Dezember
2025
2024
(ungeprüft)
(ungeprüft)
Aktiva:
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung
4.110.542
2.638.747
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto
863.281
676.278
Lagerbestände
531.687
494.986
Immobilien, Werksanlagen und Ausrüstungen, netto
1.628.114
1.578.423
Summe Aktiva
7.632.586
5.920.910
Passiva und Eigenkapital:
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
383.676
404.997
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten
1.001.661
803.713
Verbindlichkeiten aus der Lizenzfinanzierung
885.000
Haftung für FuE-Kostenbeteiligung
90.596
165.440
Fremdkapital
952.867
1.018.013
Summe Passiva
3.503.260
2.588.688
Summe Eigenkapital
4.129.326
3.332.222
Ausgewählte ungeprüfte zusammengefasste konzernweite Kapitalflussrechnungen (US-GAAP)
(Beträge in Tausend US-Dollar)
Drei Monate bis
30. September
Neun Monate bis
30. September
2025
2024
2025
2024
(ungeprüft)
(ungeprüft)
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung zu Beginn des Berichtszeitraums
2.786.086
2.617.931
2.638.747
3.185.984
Nettozahlungsmittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit
402.553
188.369
710.233
(215.791
Nettozahlungsmittelabfluss durch Investitionstätigkeiten
(49.274
(133.882
(237.820
(454.745
Nettozahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeiten
961.272
12.662
962.520
197.972
Nettoauswirkungen von Wechselkursänderungen
9.905
28.348
36.862
8
Nettozunahme (-abnahme) der Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmitteln mit Verfügungsbeschränkung
1.324.456
95.497
1.471.795
(472.556
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung zum Ende des Berichtszeitraums
4.110.542
2.713.428
4.110.542
2.713.428
Anmerkungen zur Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen
BeOne stellt bestimmte nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen zur Verfügung, darunter bereinigte Betriebsausgaben, bereinigte Betriebsverluste, bereinigter Nettogewinn, bereinigtes Ergebnis je Aktie sowie bestimmte andere nicht GAAP-konforme Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung, die jeweils Anpassungen an GAAP-Finanzkennzahlen beinhalten. Diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sollen zusätzliche Informationen über die betriebliche Performance von BeOne liefern. Anpassungen der GAAP-Finanzkennzahlen von BeOne schließen gegebenenfalls nicht zahlungswirksame Posten wie aktienbasierte Vergütung, Abschreibungen und Amortisation aus. Bestimmte andere Sonderposten oder wesentliche Ereignisse können ebenfalls regelmäßig in den Nicht-GAAP-Anpassungen enthalten sein, wenn deren Umfang in den betreffenden Zeiträumen erheblich ist. Nicht-GAAP-Anpassungen sind steuerlich wirksam, soweit ein US-GAAP-Steueraufwand entsteht. Das Unternehmen nimmt derzeit eine Wertberichtigung seiner aktiven latenten Steuern vor, sodass keine Nettoauswirkungen auf die latenten Steuern vorliegen. BeOne folgt etablierten Richtlinien zur Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen, die bestimmen, welche Kosten von den Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen ausgeschlossen werden, und verfügt über entsprechende Protokolle, Kontrollen und Genehmigungsprozesse für die Verwendung solcher Kennzahlen. BeOne ist der Überzeugung, dass diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen zusammen mit den GAAP-Finanzkennzahlen das Gesamtverständnis der betrieblichen Performance von BeOne erleichtern. Die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen werden bereitgestellt zu dem Zweck, den Investoren ein umfassenderes Verständnis der historischen und erwarteten Finanzergebnisse und -trends von BeOne zu vermitteln und Vergleiche zwischen den Zeiträumen und in Bezug auf die prognostizierten Informationen zu erleichtern. Darüber hinaus gehören diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen zu den Indikatoren, die das Management von BeOne für zur Planung und Erstellung von Prognosen sowie zur Messung der Unternehmensperformance verwendet. Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sollten als Ergänzung zu GAAP-konformen Finanzkennzahlen betrachtet werden und weder als Ersatz für GAAP-Finanzkennzahlen noch als höherwertige Bewertungsgrundlage betrachtet werden. Die von BeOne verwendeten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen können auf andere Weise berechnet werden als die von anderen Unternehmen verwendeten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und sind daher möglicherweise nicht mit diesen vergleichbar.
ÜBERLEITUNG AUSGEWÄHLTER GAAP-FINANZKENNZAHLEN ZU NICHT-GAAP-FINANZKENNZAHLEN
(Beträge in Tausend US-Dollar)
(ungeprüft)
Drei Monate bis
Neun Monate bis
30. September
30. September
2025
2024
2025
2024
Überleitung von GAAP zu bereinigten Umsatzkosten Produkte:
GAAP-Umsatzkosten Produkte
196.510
170.462
526.118
433.529
Abzüglich: Abschreibung
4.261
19.589
10.195
24.618
Abzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte
1.537
1.186
8.459
3.546
Abzüglich: Sonstiges
893
Bereinigte Umsatzkosten Produkte
190.712
149.687
506.571
405.365
Überleitung von GAAP- zu bereinigten Forschungs- und Entwicklungskosten:
GAAP-Forschungs- und Entwicklungskosten
523.662
496.179
1.530.445
1.411.283
Abzüglich: Kosten für aktienbasierte Vergütungen
58.839
47.670
164.998
141.121
Abzüglich: Abschreibung
18.919
42.964
54.291
76.668
Bereinigte Forschungs- und Entwicklungskosten
445.904
405.545
1.311.156
1.193.494
Überleitung von GAAP- zu bereinigten Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten:
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten nach GAAP
528.998
455.223
1.526.199
1.326.379
Abzüglich: Kosten für aktienbasierte Vergütungen
81.947
66.933
221.792
192.890
Abzüglich: Abschreibung
12.550
7.475
32.712
16.606
Abzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte
17
78
45
78
Bereinigte Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten
434.484
380.737
1.271.650
1.116.805
Überleitung von GAAP- zu bereinigten Betriebsausgaben:
GAAP-Betriebsausgaben
1.052.660
951.402
3.056.644
2.737.662
Abzüglich: Kosten für aktienbasierte Vergütungen
140.786
114.603
386.790
334.011
Abzüglich: Abschreibung
31.469
50.439
87.003
93.274
Abzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte
17
78
45
78
Bereinigte Betriebsausgaben
880.388
786.282
2.582.806
2.310.299
Überleitung von GAAP zu bereinigtem Gewinn (Verlust) aus der Geschäftstätigkeit:
GAAP-Gewinn (Verlust) aus laufender Geschäftstätigkeit
163.114
(120.265
262.101
(488.774
Zuzüglich: Kosten für aktienbasierte Vergütungen
140.786
114.603
386.790
334.011
Zuzüglich: Abschreibung
35.730
70.028
97.198
117.892
Zuzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte
1.554
1.264
8.504
3.624
Zuzüglich: Sonstiges
893
Bereinigter Gewinn (Verlust) aus laufender Geschäftstätigkeit
341.184
65.630
755.486
(33.247
Überleitung von GAAP zum bereinigten Nettogewinn (-verlust):
GAAP-Nettogewinn (-verlust)
124.841
(121.350
220.431
(492.905
Zuzüglich: Aktienbasierte Vergütungen
140.786
114.603
386.790
334.011
Zuzüglich: Abschreibung
35.730
70.028
97.198
117.892
Zuzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte
1.554
1.264
8.504
3.624
Zuzüglich: Sonstiges
893
Zuzüglich: Wertminderung von Kapitalbeteiligungen
18.722
34.216
Zuzüglich: Steuerliche Sondereffekte
(926
962
(9.663
3.365
Zuzüglich: Ertragssteuereffekt von nicht GAAP-konformen Anpassungen1
(17.044
(13.925
(45.747
(37.007
Bereinigter Nettogewinn (-verlust)
303.663
51.582
692.622
(71.020
Überleitung vom GAAP- zum bereinigten EPS unverwässert:
GAAP-Ergebnis (-Verlust) je Aktie unverwässert
0,09
(0,09
0,16
(0,36
Zuzüglich: Aktienbasierte Vergütungen
0,10
0,08
0,27
0,25
Zuzüglich: Abschreibung
0,02
0,05
0,07
0,09
Zuzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte
0,00
0,00
0,01
0,00
Zuzüglich: Sonstiges
0,00
0,00
0,00
0,00
Zuzüglich: Wertminderung von Kapitalbeteiligungen
0,01
0,00
0,02
0,00
Zuzüglich: Steuerliche Sondereffekte
(0,00
0,00
(0,01
0,00
Zuzüglich: Ertragssteuereffekt von nicht GAAP-konformen Anpassungen1
(0,01
(0,01
(0,03
(0,03
Bereinigtes Ergebnis (Verlust) je Aktie unverwässert
0,21
0,04
0,49
(0,05
Überleitung vom GAAP zum bereinigten EPS verwässert:
GAAP-Ergebnis (-Verlust) je Aktie verwässert
0,08
(0,09
0,15
(0,36
Zuzüglich: Aktienbasierte Vergütungen
0,09
0,08
0,26
0,25
Zuzüglich: Abschreibung
0,02
0,05
0,07
0,09
Zuzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte
0,00
0,00
0,01
0,00
Zuzüglich: Sonstiges
0,00
0,00
0,00
0,00
Zuzüglich: Wertminderung von Kapitalbeteiligungen
0,01
0,00
0,02
0,00
Zuzüglich: Steuerliche Sondereffekte
(0,00
0,00
(0,01
0,00
Zuzüglich: Ertragssteuereffekt von nicht GAAP-konformen Anpassungen1
(0,01
(0,01
(0,03
(0,03
Bereinigtes Ergebnis (Verlust) je Aktie verwässert
0,20
0,04
0,47
(0,05
Überleitung von GAAP zum bereinigten Ergebnis (Verlust) je ADS unverwässert:
GAAP-Ergebnis (-Verlust) je ADS unverwässert
1,13
(1,15
2,03
(4,71
Zuzüglich: Aktienbasierte Vergütungen
1,28
1,08
3,56
3,19
Zuzüglich: Abschreibung
0,32
0,66
0,90
1,13
Zuzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte
0,01
0,01
0,08
0,03
Zuzüglich: Sonstiges
0,00
0,00
0,01
0,00
Plus: Impairment of equity investments
0,17
0,00
0,32
0,00
Plus: Discrete tax items
(0,01
0,01
(0,09
0,03
Zuzüglich: Ertragssteuereffekt von nicht GAAP-konformen Anpassungen1
(0,15
(0,13
(0,42
(0,35
Bereinigtes Ergebnis (Verlust) je ADS unverwässert
2,76
0,49
6,38
(0,68
Überleitung von GAAP zum bereinigten Ergebnis (Verlust) je ADS verwässert:
GAAP-Ergebnis (-Verlust) je ADS verwässert2
1,09
(1,12
1,96
(4,71
Zuzüglich: Aktienbasierte Vergütungen
1,23
1,06
3,43
3,19
Zuzüglich: Abschreibung
0,31
0,65
0,86
1,13
Zuzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte
0,01
0,01
0,08
0,03
Zuzüglich: Sonstiges
0,00
0,00
0,01
0,00
Zuzüglich: Wertminderung von Kapitalbeteiligungen
0,16
0,00
0,30
0,00
Zuzüglich: Steuerliche Sondereffekte
(0,01
0,01
(0,09
0,03
Zuzüglich: Ertragssteuereffekt von nicht GAAP-konformen Anpassungen1
(0,15
(0,13
(0,41
(0,35
Bereinigtes Ergebnis (Verlust) je ADS verwässert
2,65
0,48
6,14
(0,68
- Steuereffekte von nicht GAAP-konformen Anpassungen basieren auf dem gesetzlichen Steuersatz im jeweiligen Steuergebiet. Bitte beachten Sie, dass das Unternehmen derzeit eine Wertberichtigung auf seine aktiven latenten Steuern vornimmt, sodass keine Nettoauswirkungen auf die latenten Steuern bestehen.
- Der verwässerte GAAP-Verlust je ADS im dritten Quartal 2024 beinhaltet 0,03 US-$ je ADS, die auf die in dieser Überleitung berücksichtigten verwässernden ADS entfallen. Da das Unternehmen einen GAAP-Nettoverlust verzeichnete, wurden für US-GAAP-Zwecke keine verwässerten gewichteten durchschnittlichen ausstehenden Aktien ausgewiesen.
Drei Monate bis
30. September
Neun Monate bis
30. September
2025
2024
2025
2024
Freier Cashflow (nicht GAAP-konform):
Nettozahlungsmittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit (GAAP-konform)
402.553
188.369
710.233
(215.791
Abzüglich: Erwerb von Immobilien, Werksanlagen und Ausrüstungen
(48.084
(133.655
(148.317
(400.183
Freier Cashflow (nicht GAAP-konform)
354.469
54.714
561.916
(615.974
