Gesamtumsatz steigt im dritten Quartal um 41 auf 1,4 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum dritten Quartal 2024

Der weltweite Umsatz von BRUKINSA (Zanubrutinib) steigt um 51 auf 1,0 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum dritten Quartal 2024

Verwässertes GAAP-Ergebnis je American Depository Share (ADS) von 1,09 US-Dollar nicht GAAP-konformes, verwässertes Ergebnis je ADS von 2,65 US-Dollar

47 Abstracts wurden für die Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) angenommen

BeOne Medicines Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein globales Onkologieunternehmen, hat heute die Finanzergebnisse sowie die aktuellen Geschäftsentwicklungen für das dritte Quartal 2025 bekannt gegeben.

"Diese soliden Finanzergebnisse untermauern unsere Stellung als weltweit führendes Onkologieunternehmen mit überragendem Umsatzwachstum und einer starken Bilanz", kommentiert John V. Oyler, Mitbegründer, Chairman und CEO von BeOne. "Inzwischen ist BRUKINSA der weltweite Umsatztreiber innerhalb der BTKi-Klasse gestützt auf Langzeitdaten zu Wirksamkeit und Sicherheit sowie eine wachsende Zahl wissenschaftlicher Belege, die die Hypothese einer anhaltenden BTK-Hemmung bestätigen. Unser Portfolio an Hämatologie-Produkten in der späten Entwicklungsphase wird ergänzt durch Sonrotoclax, einen potenziell erstklassigen BCL2-Inhibitor, der beeindruckende klinische Ergebnisse erzielt hat, sowie unseren BTK-CDAC BGB-16673. Damit konsolidieren wir unsere Führungsposition im Bereich der B-Zell-Malignome, einschließlich CLL. Mit einer der vielversprechendsten Onkologie-Pipelines der Branche sind wir gut aufgestellt, um mehrere Daten- und Zulassungsmeilensteine zu erreichen, die einen langfristigen Wert generieren werden."

(Beträge in Tausend US-Dollar, ungeprüft)

Drei Monate bis 30. September Neun Monate bis 30. September 2025 2024 Veränderung in % 2025 2024 Veränderung in % Produktumsatz, netto 1.395.013 993.447 40 3.805.619 2.661.511 43 Sonstige Erträge 17.271 8.152 112 39.244 20.906 88 Gesamtumsatz 1.412.284 1.001.599 41 3.844.863 2.682.417 43 GAAP-Gewinn (Verlust) aus laufender Geschäftstätigkeit 163.114 (120.265 236 262.101 (488.774 154 Bereinigter Gewinn (Verlust) aus laufender Geschäftstätigkeit* 341.184 65.630 420 755.486 (33.247 2372 GAAP-Nettogewinn (-verlust) 124.841 (121.350 203 220.431 (492.905 145 Bereinigter Nettogewinn (-verlust)* 303.663 51.582 489 692.622 (71.020 1075 Unverwässertes GAAP-Ergebnis je ADS 1,13 (1,15 198 2,03 (4,71 143 Unverwässertes, bereinigtes Ergebnis je ADS* 2,76 0,49 463 6,38 (0,68 1038 Verwässertes GAAP-Ergebnis je ADS 1,09 (1,15 195 1,96 (4,71 142 Bereinigtes, verwässertes Ergebnis je ADS* 2,65 0,48 452 6,14 (0,68 1003 Freier Cashflow* 354.469 54.714 548 561.916 (615.974 191

Eine Erläuterung unserer Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie im Abschnitt "Anmerkungen zur Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung. Die Überleitung der einzelnen Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen können Sie der Tabelle am Ende dieser Pressemitteilung entnehmen.

Finanzergebnisse des dritten Quartals 2025

Der Umsatz belief sich im dritten Quartal 2025 auf 1,4 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1.0 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Dieses Plus ist in erster Linie auf das Wachstum des BRUKINSA-Produktumsatzes in den USA und Europa zurückzuführen.

Der Produktumsatz betrug im dritten Quartal 2025 insgesamt 1,4 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 993 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg der Produktumsätze resultierte in erster Linie aus höheren Verkäufen von BRUKINSA. Die USA blieben mit einem Produktumsatz von 743 Millionen US-Dollar gegenüber 504 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum der größte Markt des Unternehmens. Einlizenzierte Produkte von Amgen und TEVIMBRA (Tislelizumab) trugen ebenfalls zum Umsatzwachstum bei.

In den USA belief sich der Umsatz mit BRUKINSA im dritten Quartal 2025 auf insgesamt 739 Millionen US-Dollar ein Wachstum von 47 gegenüber dem Vorjahreszeitraum, das in erster Linie auf die deutlich gestiegene Nachfrage bei allen Indikationen und moderate Vorteile aufgrund der Nettopreise zurückzuführen ist. Aufgrund seines differenzierten, erstklassigen klinischen Profils verteidigt BRUKINSA weiterhin seinen führenden Anteil neuer Patienten innerhalb der BTKi-Klasse. Der Umsatz von BRUKINSA in Europa erreichte im dritten Quartal 2025 insgesamt 163 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem Wachstum von 68 gegenüber dem Vorjahreszeitraum und beruht auf einem gestiegenen Marktanteil in allen wichtigen europäischen Märkten, darunter Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich und Großbritannien.

Der Umsatz mit TEVIMBRA belief sich im dritten Quartal 2025 auf 191 Millionen US-Dollar dies entspricht einem Wachstum von 17 gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Auf GAAP-Basis lag die prozentuale Bruttomarge des weltweiten Produktumsatzes im dritten Quartal 2025 bei 85,9 nach 82,8 im Vorjahreszeitraum. Die prozentuale Bruttomarge stieg aufgrund eines proportional höheren weltweiten Absatzmixes von BRUKINSA verglichen mit anderen Produkten in unserem Portfolio. Die Bruttomarge profitierte außerdem von Produktivitätssteigerungen bei der Herstellung von BRUKINSA und TEVIMBRA. Die bereinigte Bruttomarge ohne Abschreibungen und Amortisationen stieg im dritten Quartal 2025 auf 86,3 des Produktumsatzes, verglichen mit 84,9 im Vorjahreszeitraum.

Betriebsausgaben

Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die Betriebsausgaben für das dritte Quartal 2025:

GAAP Nicht-GAAP (ungeprüft, in Tausend, ausgenommen Prozentangaben) Q3 2025 Q3 2024 Veränderung in % Q3 2025 Q3 2024 Veränderung in % Forschung und Entwicklung 523.662 496.179 6 445.904 405.545 10 Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten 528.998 455.223 16 434.484 380.737 14 Summe Betriebsausgaben 1.052.660 951.402 11 880.388 786.282 12

Die nachstehende Tabelle fasst die Betriebsausgaben für die Zeiträume vom 1. Januar bis zum 30. September 2025 bzw. 2024 zusammen:

GAAP Nicht-GAAP (ungeprüft, in Tausend, ausgenommen Prozentangaben) Q3 YTD 2025 Q3 YTD 2024 Veränderung in % Q3 YTD 2025 Q3 YTD 2024 Veränderung in % Forschung und Entwicklung 1.530.445 1.411.283 8 1.311.156 1.193.494 10 Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten 1.526.199 1.326.379 15 1.271.650 1.116.805 14 Summe Betriebsausgaben 3.056.644 2.737.662 12 2.582.806 2.310.299 12

Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben (FuE) stiegen im dritten Quartal 2025 sowohl auf GAAP- als auch auf bereinigter Basis gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dies ist in erster Linie auf den Wechsel von präklinischen Programmen in die klinische Phase und von frühen klinischen Programmen in die späte Entwicklungsphase zurückzuführen, wurde jedoch kompensiert durch niedrigere Vorab- und Meilensteinzahlungen für die Entwicklung. Die Abschlags- und Meilensteinzahlungen in Verbindung mit laufenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für einlizenzierte Assets beliefen sich im dritten Quartal 2025 und 2024 auf insgesamt 0,2 Millionen US-Dollar bzw. 5 Millionen US-Dollar.

Die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG) stiegen im dritten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, sowohl auf GAAP- als auch auf bereinigter Basis, aufgrund der anhaltenden Investitionen in die weltweite kommerzielle Expansion insbesondere in den USA und in Europa. Der prozentuale Anteil der VVG-Kosten am Produktumsatz lag im ersten Quartal 2025 bei 38 %, gegenüber 46 im Vorjahreszeitraum.

Nettogewinn/(-verlust) und GAAP-/Nicht-GAAP-Ergebnis je Aktie

Der GAAP-Nettogewinn für das dritte Quartal 2025 betrug 125 Millionen US-Dollar und verbesserte sich damit um 246 Millionen US-Dollar gegenüber dem Verlust im Vorjahreszeitraum vor allem aufgrund des Umsatzwachstums und einer verbesserten operativen Hebelwirkung.

Für das dritte Quartal 2025 beläuft sich das unverwässerte und verwässerte Ergebnis je Aktie auf 0,09 US-Dollar bzw. 0,08 US-Dollar je Aktie und 1,13 US-Dollar bzw. 1,09 US-Dollar je American Depositary Share (ADS), verglichen mit einem unverwässerten Verlust von 0,09 US-Dollar je Aktie und 1,15 US-Dollar je ADS im Vorjahreszeitraum.

Der freie Cashflow für das dritte Quartal 2025 belief sich auf 354 Millionen US-Dollar ein Anstieg von 300 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Weitere Einzelheiten zu den Geschäftszahlen von BeOne für das dritte Quartal 2025 finden Sie im Quartalsbericht von BeOne auf Form 10-Q für das dritte Quartal 2025, der bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereicht wurde.

Prognose für das Gesamtjahr 2025

BeOne hat seine Umsatz- und Kostenprognose für das Gesamtjahr 2025 aktualisiert. Es folgt eine Zusammenfassung der Prognose:

Bisherige Prognose für GJ 20251 Aktuelle Prognose für GJ 20251 Gesamtumsatz 5,0 bis 5,3 Mrd. USD 5,1 bis 5,3 Mrd. USD GAAP-Betriebsausgaben (FuE und VVG) 4,1 bis 4,4 Mrd. USD 4,1 bis 4,3 Mrd. USD GAAP-Bruttomarge % Mittlerer bis hoher 80-Prozent-Bereich Unverändert GAAP-Betriebsergebnis Positiv im GJ 2025 Unverändert Cashflow Positiver freier Cashflow im GJ 2025 Unverändert

1 Neue potenzielle und wesentliche Geschäftsentwicklungen oder ungewöhnliche/einmalige Posten bleiben unberücksichtigt. Basierend auf den Wechselkursen vom 30. September 2025.

Die Prognose von BeOne für den Gesamtumsatz im Jahr 2025 in Höhe von 5,1 bis 5,3 Milliarden US-Dollar beinhaltet das erwartete starke Umsatzwachstum aufgrund der führenden Position von BRUKINSA in den USA und der fortschreitenden globalen Expansion in Europa und anderen wichtigen Märkten rund um den Globus. Die Bruttomarge wird aufgrund von Produktmix und Produktionseffizienzen im Vergleich zu 2024 voraussichtlich im mittleren bis hohen 80-Prozent-Bereich liegen. Die Prognose von BeOne für die konzernweiten Betriebsausgaben auf GAAP-Basis berücksichtigt Investitionen zur Unterstützung des Wachstums im kommerziellen Bereich in der Forschung mit einer Rate, die auch künftig eine signifikante operative Hebelwirkung ermöglichen wird. Die nicht GAAP-konformen Betriebsausgaben, die Kosten im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungen, Abschreibungen und Amortisationsaufwendungen ausschließen, werden voraussichtlich den GAAP-konformen Betriebsausgaben entsprechen, wobei die Überleitungspositionen gegenüber der bisherigen Praxis unverändert bleiben. Bei der Erstellung der Prognose der Betriebsausgaben werden keine potenziellen neuen wesentlichen Geschäftsentwicklungen oder ungewöhnlichen/einmaligen Posten zugrunde gelegt.

Highlights der Geschäftsentwicklung im dritten Quartal

Produkte des Kerngeschäfts

BRUKINSA (Zanubrutinib)

In 75 Märkten weltweit zugelassen und in 57 Märkten erstattungsfähig

EU-Marktzulassung einer Filmtablettenformulierung für alle zugelassenen Indikationen Einführung der Tablettenformulierung in den USA

TEVIMBRA (Tislelizumab)

In 47 Märkten weltweit zugelassen und in 16 Märkten erstattungsfähig

EU-Marktzulassung in Kombination mit platinhaltiger Chemotherapie als neoadjuvante Behandlung, gefolgt von einer Monotherapie mit TEVIMBRA als adjuvante Behandlung für erwachsene Patienten mit resektablem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) mit hohem Rezidivrisiko

Aufnahme des ersten Probanden in die Phase-3-Studie zur subkutanen Formulierung für die Behandlung von Magenkrebs (GC) in der Erstlinientherapie

Zulassung in Japan für die Erstlinienbehandlung von Magenkrebs

Ausgewählte Programme in der klinischen Phase

Hämatologie

Sonrotoclax (BCL2-Inhibitor): Erhalt des Breakthrough-Therapy-Status von der FDA als Behandlung für erwachsene Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem (R/R) Mantelzelllymphom (MCL) Abschluss der Patientenanmeldung für die Phase-2-Studie zur Behandlung erwachsener Patienten mit rezidivierender/refraktärer Waldenström-Makroglobulinämie (WM), die möglicherweise zur Zulassung führen könnte

BGB-16673 (BTK CDAC): Aufnahme des ersten Probanden in die globale Phase-3-Studie zum direkten Vergleich mit dem nicht-kovalenten BTK-Inhibitor Pirtobrutinib zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit R/R CLL



Brustkrebs und gynäkologische Krebserkrankungen

BC-C9074 (B7-H4 AWK): Erfolgreicher Proof-of-Concept



Lungenkrebs

BG-58067 (MTA-kooperativer PRMT5-Inhibitor): Erfolgreicher Proof-of-Concept

Tarlatamab (AMG 757): Aufnahme des ersten Probanden in die globale Phase-3-Studie zur Behandlung von kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium als Erstlinientherapie



Magen-Darm-Krebserkrankungen

BGB-B2033 (bispezifischer Antikörper GPC3x41BB): Erfolgreicher Proof-of-Concept



Entzündungen und Immunologie

BGB-45035 (IRAK4 CDAC): Erfolgreicher Proof-of-Concept für den Abbau von Zielgewebe bei gesunden Probanden Aufnahme des ersten Probanden in die Phase-2-Studie zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer rheumatoider Arthritis



BGB-16673: Aufnahme des ersten Probanden in die Phase-1b-Studie zur Behandlung chronischer spontaner Urtikaria



Erwartete Meilensteine in Forschung und Entwicklung

Programme Meilensteine Zeitplan BRUKINSA Orphan-Drug-Status und Zulassungsantrag in Japan für die Behandlung des Marginalzonenlymphoms 1. Halbjahr 2026 TEVIMBRA Voraussichtliche Zulassung in Japan für die Behandlung von Magenkrebs im Frühstadium 2. Halbjahr 2026 Hämatologie Sonrotoclax (BCL2-Inhibitor): Beginn der Patientenaufnahme für die Phase-3-Studie zur Kombinationstherapie mit BRUKINSA im Vergleich zu Acalabrutinib+Venetoclax (AV) 1. Halbjahr 2026 Beginn der Patientenaufnahme für die Phase-3-Studie zur Behandlung des multiplen Myeloms 2. Halbjahr 2026 BGB-16673 (BTK CDAC): Datenveröffentlichung für ein mögliches beschleunigtes Zulassungsverfahren zur Behandlung von R/R CLL 1. Halbjahr 2026 Brustkrebs und gynäkologische Krebserkrankungen BGB-43395 (CDK4-Inhibitor): Beginn einer Phase-3-Studie zur Erstlinienbehandlung von HR-positivem, HER2-negativem metastasierendem Brustkrebs 1. Halbjahr 2026 Magen-Darm-Krebserkrankungen Zanidatamab (bispezifischer, auf HER2 abzielender Antikörper) zur Behandlung von HER2-positivem, gastroösophagealem Adenokarzinom in der Erstlinientherapie: Veröffentlichung der primären progressionsfreien Überlebensdaten aus der Phase-3-Studie (Herizon GEA-301) in Kooperation mit Zymeworks/Jazz 2. Halbjahr 2026 Entzündungen und Immunologie BGB-45035 (IRAK4 CDAC): Beginn der Phase-2-Studie zur Behandlung von atopischer Dermatitis 1. Halbjahr 2026

Weitere Highlights

Vereinbarung mit Royalty Pharma über den Verkauf der Lizenzgebühren für den weltweiten Vertrieb außer China) von Amgens IMDELLTRA (Tarlatamab-Dlle) für bis zu 950 Millionen US-Dollar

(Tarlatamab-Dlle) für bis zu 950 Millionen US-Dollar Bekanntgabe der Entscheidung von Pharmacyclics, keine Berufung gegen die endgültige schriftliche Entscheidung des US-Patent- und Markenamtes einzulegen, mit der alle Ansprüche des US-Patents Nr. 11.672.803 von Pharmacyclics in Bezug auf BRUKINSA für ungültig erklärt und die von Pharmacyclics eingebrachte Patentverletzungsklage vollständig beigelegt werden

Über BeOne

BeOne Medicines ist ein weltweit tätiges Onkologieunternehmen mit Sitz in der Schweiz, das innovative Therapien erforscht und entwickelt, die für Krebspatienten weltweit leichter zugänglich sind. Mit einem Portfolio, das Hämatologie und solide Tumore abdeckt, beschleunigt BeOne die Entwicklung seiner vielfältigen Pipeline neuartiger Therapeutika durch interne Fähigkeiten und Kooperationen. Sein weltweit wachsendes Team mit fast 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf sechs Kontinenten setzt sich dafür ein, den Zugang zu Medikamenten für möglichst viele Patienten entscheidend zu verbessern.

Weitere Informationen über BeOne finden Sie unter www.beonemedicines.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer US-Bundesgesetze, darunter Aussagen zu: anstehenden Meilensteinen in der Forschung und Entwicklung von BeOne; dem Zeitplan für klinische Entwicklungen und Datenveröffentlichungen; den Erwartungen von BeOne hinsichtlich der laufenden globalen Expansion und Investitionen zur Wachstumsförderung; dem Potenzial von Sonrotoclax, ein Best-in-Class-BCL2-Inhibitor zu werden; die Fähigkeit von BeOne, aussagekräftige Daten und regulatorische Meilensteine zu erreichen, die den langfristigen Wert steigern; die zukünftigen Umsätze, das Betriebsergebnis, der Cashflow, der freie Cashflow, die Betriebsausgaben und die Bruttomarge von BeOne; sowie die Pläne, Verpflichtungen, Bestrebungen und Ziele von BeOne unter der Überschrift "Über BeOne". Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren beinhalten die Fähigkeit von BeOne, die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Wirkstoffkandidaten nachzuweisen, die klinischen Ergebnisse seiner Wirkstoffkandidaten, die möglicherweise die weitere Entwicklung oder die Marktzulassung nicht unterstützen, Maßnahmen der Aufsichtsbehörden, die sich auf die Einleitung, den Zeitplan und den Fortschritt der klinischen Studien und die Marktzulassung auswirken können; die Fähigkeit von BeOne, einen kommerziellen Erfolg für seine vermarkteten Medikamente und Wirkstoffkandidaten zu erzielen, falls diese zugelassen werden, die Fähigkeit von BeOne, den Schutz des geistigen Eigentums im Zusammenhang mit seinen Arzneimitteln und Technologien zu gewährleisten, BeOnes Abhängigkeit von Dritten bei der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Arzneimitteln und anderen Dienstleistungen, BeOnes begrenzte Erfahrung bei der Einholung von aufsichtsrechtlichen Zulassungen und der Vermarktung von pharmazeutischen Produkten sowie BeOnes Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel für den Geschäftsbetrieb und die Entwicklung seiner Wirkstoffkandidaten zu erhalten und die Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten, sowie die Risiken, die im Abschnitt "Risk Factors" im jüngsten Quartalsbericht von BeOne auf Form 10-Q ausführlicher erläutert werden, sowie die Erörterung potenzieller Risiken, Unwägbarkeiten und anderer wichtiger Faktoren in den nachfolgenden Einreichungen von BeOne bei der U. S. Securities and Exchange Commission. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand bei Herausgabe dieser Pressemitteilung. BeOne verpflichtet sich nicht dazu, diese Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Finanzprognosen von BeOne basieren auf Schätzungen und Annahmen, die mit erheblichen Unwägbarkeiten behaftet sind.

Zusammengefasste konzernweite Gewinn- und Verlustrechnung (US-GAAP) (Beträge in Tausend US-Dollar, mit Ausnahme der Angaben zu Aktien, American Depositary Shares (ADS), je Aktie und je ADS) Drei Monate bis 30. September 30. September Neun Monate bis 30. September 2025 2024 2025 2024 (Ungeprüft) (Ungeprüft) Umsatzerlös Produktumsatz, netto 1.395.013 993.447 3.805.619 2.661.511 Sonstige Umsätze 17.271 8.152 39.244 20.906 Gesamtumsatz 1.412.284 1.001.599 3.844.863 2.682.417 Umsatzkosten Produkte 196.510 170.462 526.118 433.529 Bruttogewinn 1.215.774 831.137 3.318.745 2.248.888 Betriebsausgaben: Forschung und Entwicklung 523.662 496.179 1.530.445 1.411.283 Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten 528.998 455.223 1.526.199 1.326.379 Summe Betriebsausgaben 1.052.660 951.402 3.056.644 2.737.662 Gewinn (Verlust) aus laufender Geschäftstätigkeit 163.114 (120.265 262.101 (488.774 Zinsertrag, netto 3.029 10.643 12.374 40.028 Sonstige Erträge (Aufwendungen), netto (18.979 11.318 (6.862 1.096 Ertrag (Verlust) vor Steuern 147.164 (98.304 267.613 (447.650 Ertragssteueraufwand 22.323 23.046 47.182 45.255 Nettogewinn (-verlust) 124.841 (121.350 220.431 (492.905 Ergebnis (Verlust) je Aktie Unverwässert 0,09 (0,09 0,16 (0,36 Verwässert 0,08 (0,09 0,15 (0,36 Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien unverwässert 1.432.801.699 1.376.751.873 1.410.497.062 1.361.216.763 Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien verwässert 1.488.750.354 1.376.751.873 1.465.535.004 1.361.216.763 Ergebnis (Verlust) je American Depositary Share (ADS) Unverwässert 1,13 (1,15 2,03 (4,71 Verwässert 1,09 (1,15 1,96 (4,71 Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden ADS unverwässert 110.215.515 105.903.990 108.499.774 104.708.982 Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden ADS verwässert 114.519.258 105.903.990 112.733.462 104.708.982

Ausgewählte zusammengefasste konzernweite Bilanzdaten (US-GAAP) (Beträge in Tausend US-Dollar) Zum 30. September 31. Dezember 2025 2024 (ungeprüft) (ungeprüft) Aktiva: Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung 4.110.542 2.638.747 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto 863.281 676.278 Lagerbestände 531.687 494.986 Immobilien, Werksanlagen und Ausrüstungen, netto 1.628.114 1.578.423 Summe Aktiva 7.632.586 5.920.910 Passiva und Eigenkapital: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 383.676 404.997 Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten 1.001.661 803.713 Verbindlichkeiten aus der Lizenzfinanzierung 885.000 Haftung für FuE-Kostenbeteiligung 90.596 165.440 Fremdkapital 952.867 1.018.013 Summe Passiva 3.503.260 2.588.688 Summe Eigenkapital 4.129.326 3.332.222

Ausgewählte ungeprüfte zusammengefasste konzernweite Kapitalflussrechnungen (US-GAAP) (Beträge in Tausend US-Dollar) Drei Monate bis 30. September Neun Monate bis 30. September 2025 2024 2025 2024 (ungeprüft) (ungeprüft) Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung zu Beginn des Berichtszeitraums 2.786.086 2.617.931 2.638.747 3.185.984 Nettozahlungsmittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit 402.553 188.369 710.233 (215.791 Nettozahlungsmittelabfluss durch Investitionstätigkeiten (49.274 (133.882 (237.820 (454.745 Nettozahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeiten 961.272 12.662 962.520 197.972 Nettoauswirkungen von Wechselkursänderungen 9.905 28.348 36.862 8 Nettozunahme (-abnahme) der Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmitteln mit Verfügungsbeschränkung 1.324.456 95.497 1.471.795 (472.556 Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung zum Ende des Berichtszeitraums 4.110.542 2.713.428 4.110.542 2.713.428

Anmerkungen zur Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

BeOne stellt bestimmte nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen zur Verfügung, darunter bereinigte Betriebsausgaben, bereinigte Betriebsverluste, bereinigter Nettogewinn, bereinigtes Ergebnis je Aktie sowie bestimmte andere nicht GAAP-konforme Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung, die jeweils Anpassungen an GAAP-Finanzkennzahlen beinhalten. Diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sollen zusätzliche Informationen über die betriebliche Performance von BeOne liefern. Anpassungen der GAAP-Finanzkennzahlen von BeOne schließen gegebenenfalls nicht zahlungswirksame Posten wie aktienbasierte Vergütung, Abschreibungen und Amortisation aus. Bestimmte andere Sonderposten oder wesentliche Ereignisse können ebenfalls regelmäßig in den Nicht-GAAP-Anpassungen enthalten sein, wenn deren Umfang in den betreffenden Zeiträumen erheblich ist. Nicht-GAAP-Anpassungen sind steuerlich wirksam, soweit ein US-GAAP-Steueraufwand entsteht. Das Unternehmen nimmt derzeit eine Wertberichtigung seiner aktiven latenten Steuern vor, sodass keine Nettoauswirkungen auf die latenten Steuern vorliegen. BeOne folgt etablierten Richtlinien zur Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen, die bestimmen, welche Kosten von den Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen ausgeschlossen werden, und verfügt über entsprechende Protokolle, Kontrollen und Genehmigungsprozesse für die Verwendung solcher Kennzahlen. BeOne ist der Überzeugung, dass diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen zusammen mit den GAAP-Finanzkennzahlen das Gesamtverständnis der betrieblichen Performance von BeOne erleichtern. Die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen werden bereitgestellt zu dem Zweck, den Investoren ein umfassenderes Verständnis der historischen und erwarteten Finanzergebnisse und -trends von BeOne zu vermitteln und Vergleiche zwischen den Zeiträumen und in Bezug auf die prognostizierten Informationen zu erleichtern. Darüber hinaus gehören diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen zu den Indikatoren, die das Management von BeOne für zur Planung und Erstellung von Prognosen sowie zur Messung der Unternehmensperformance verwendet. Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sollten als Ergänzung zu GAAP-konformen Finanzkennzahlen betrachtet werden und weder als Ersatz für GAAP-Finanzkennzahlen noch als höherwertige Bewertungsgrundlage betrachtet werden. Die von BeOne verwendeten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen können auf andere Weise berechnet werden als die von anderen Unternehmen verwendeten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und sind daher möglicherweise nicht mit diesen vergleichbar.

ÜBERLEITUNG AUSGEWÄHLTER GAAP-FINANZKENNZAHLEN ZU NICHT-GAAP-FINANZKENNZAHLEN (Beträge in Tausend US-Dollar) (ungeprüft) Drei Monate bis Neun Monate bis 30. September 30. September 2025 2024 2025 2024 Überleitung von GAAP zu bereinigten Umsatzkosten Produkte: GAAP-Umsatzkosten Produkte 196.510 170.462 526.118 433.529 Abzüglich: Abschreibung 4.261 19.589 10.195 24.618 Abzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte 1.537 1.186 8.459 3.546 Abzüglich: Sonstiges 893 Bereinigte Umsatzkosten Produkte 190.712 149.687 506.571 405.365 Überleitung von GAAP- zu bereinigten Forschungs- und Entwicklungskosten: GAAP-Forschungs- und Entwicklungskosten 523.662 496.179 1.530.445 1.411.283 Abzüglich: Kosten für aktienbasierte Vergütungen 58.839 47.670 164.998 141.121 Abzüglich: Abschreibung 18.919 42.964 54.291 76.668 Bereinigte Forschungs- und Entwicklungskosten 445.904 405.545 1.311.156 1.193.494 Überleitung von GAAP- zu bereinigten Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten: Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten nach GAAP 528.998 455.223 1.526.199 1.326.379 Abzüglich: Kosten für aktienbasierte Vergütungen 81.947 66.933 221.792 192.890 Abzüglich: Abschreibung 12.550 7.475 32.712 16.606 Abzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte 17 78 45 78 Bereinigte Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten 434.484 380.737 1.271.650 1.116.805 Überleitung von GAAP- zu bereinigten Betriebsausgaben: GAAP-Betriebsausgaben 1.052.660 951.402 3.056.644 2.737.662 Abzüglich: Kosten für aktienbasierte Vergütungen 140.786 114.603 386.790 334.011 Abzüglich: Abschreibung 31.469 50.439 87.003 93.274 Abzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte 17 78 45 78 Bereinigte Betriebsausgaben 880.388 786.282 2.582.806 2.310.299 Überleitung von GAAP zu bereinigtem Gewinn (Verlust) aus der Geschäftstätigkeit: GAAP-Gewinn (Verlust) aus laufender Geschäftstätigkeit 163.114 (120.265 262.101 (488.774 Zuzüglich: Kosten für aktienbasierte Vergütungen 140.786 114.603 386.790 334.011 Zuzüglich: Abschreibung 35.730 70.028 97.198 117.892 Zuzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte 1.554 1.264 8.504 3.624 Zuzüglich: Sonstiges 893 Bereinigter Gewinn (Verlust) aus laufender Geschäftstätigkeit 341.184 65.630 755.486 (33.247 Überleitung von GAAP zum bereinigten Nettogewinn (-verlust): GAAP-Nettogewinn (-verlust) 124.841 (121.350 220.431 (492.905 Zuzüglich: Aktienbasierte Vergütungen 140.786 114.603 386.790 334.011 Zuzüglich: Abschreibung 35.730 70.028 97.198 117.892 Zuzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte 1.554 1.264 8.504 3.624 Zuzüglich: Sonstiges 893 Zuzüglich: Wertminderung von Kapitalbeteiligungen 18.722 34.216 Zuzüglich: Steuerliche Sondereffekte (926 962 (9.663 3.365 Zuzüglich: Ertragssteuereffekt von nicht GAAP-konformen Anpassungen1 (17.044 (13.925 (45.747 (37.007 Bereinigter Nettogewinn (-verlust) 303.663 51.582 692.622 (71.020 Überleitung vom GAAP- zum bereinigten EPS unverwässert: GAAP-Ergebnis (-Verlust) je Aktie unverwässert 0,09 (0,09 0,16 (0,36 Zuzüglich: Aktienbasierte Vergütungen 0,10 0,08 0,27 0,25 Zuzüglich: Abschreibung 0,02 0,05 0,07 0,09 Zuzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte 0,00 0,00 0,01 0,00 Zuzüglich: Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuzüglich: Wertminderung von Kapitalbeteiligungen 0,01 0,00 0,02 0,00 Zuzüglich: Steuerliche Sondereffekte (0,00 0,00 (0,01 0,00 Zuzüglich: Ertragssteuereffekt von nicht GAAP-konformen Anpassungen1 (0,01 (0,01 (0,03 (0,03 Bereinigtes Ergebnis (Verlust) je Aktie unverwässert 0,21 0,04 0,49 (0,05 Überleitung vom GAAP zum bereinigten EPS verwässert: GAAP-Ergebnis (-Verlust) je Aktie verwässert 0,08 (0,09 0,15 (0,36 Zuzüglich: Aktienbasierte Vergütungen 0,09 0,08 0,26 0,25 Zuzüglich: Abschreibung 0,02 0,05 0,07 0,09 Zuzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte 0,00 0,00 0,01 0,00 Zuzüglich: Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuzüglich: Wertminderung von Kapitalbeteiligungen 0,01 0,00 0,02 0,00 Zuzüglich: Steuerliche Sondereffekte (0,00 0,00 (0,01 0,00 Zuzüglich: Ertragssteuereffekt von nicht GAAP-konformen Anpassungen1 (0,01 (0,01 (0,03 (0,03 Bereinigtes Ergebnis (Verlust) je Aktie verwässert 0,20 0,04 0,47 (0,05 Überleitung von GAAP zum bereinigten Ergebnis (Verlust) je ADS unverwässert: GAAP-Ergebnis (-Verlust) je ADS unverwässert 1,13 (1,15 2,03 (4,71 Zuzüglich: Aktienbasierte Vergütungen 1,28 1,08 3,56 3,19 Zuzüglich: Abschreibung 0,32 0,66 0,90 1,13 Zuzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte 0,01 0,01 0,08 0,03 Zuzüglich: Sonstiges 0,00 0,00 0,01 0,00 Plus: Impairment of equity investments 0,17 0,00 0,32 0,00 Plus: Discrete tax items (0,01 0,01 (0,09 0,03 Zuzüglich: Ertragssteuereffekt von nicht GAAP-konformen Anpassungen1 (0,15 (0,13 (0,42 (0,35 Bereinigtes Ergebnis (Verlust) je ADS unverwässert 2,76 0,49 6,38 (0,68 Überleitung von GAAP zum bereinigten Ergebnis (Verlust) je ADS verwässert: GAAP-Ergebnis (-Verlust) je ADS verwässert2 1,09 (1,12 1,96 (4,71 Zuzüglich: Aktienbasierte Vergütungen 1,23 1,06 3,43 3,19 Zuzüglich: Abschreibung 0,31 0,65 0,86 1,13 Zuzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte 0,01 0,01 0,08 0,03 Zuzüglich: Sonstiges 0,00 0,00 0,01 0,00 Zuzüglich: Wertminderung von Kapitalbeteiligungen 0,16 0,00 0,30 0,00 Zuzüglich: Steuerliche Sondereffekte (0,01 0,01 (0,09 0,03 Zuzüglich: Ertragssteuereffekt von nicht GAAP-konformen Anpassungen1 (0,15 (0,13 (0,41 (0,35 Bereinigtes Ergebnis (Verlust) je ADS verwässert 2,65 0,48 6,14 (0,68

Steuereffekte von nicht GAAP-konformen Anpassungen basieren auf dem gesetzlichen Steuersatz im jeweiligen Steuergebiet. Bitte beachten Sie, dass das Unternehmen derzeit eine Wertberichtigung auf seine aktiven latenten Steuern vornimmt, sodass keine Nettoauswirkungen auf die latenten Steuern bestehen. Der verwässerte GAAP-Verlust je ADS im dritten Quartal 2024 beinhaltet 0,03 US-$ je ADS, die auf die in dieser Überleitung berücksichtigten verwässernden ADS entfallen. Da das Unternehmen einen GAAP-Nettoverlust verzeichnete, wurden für US-GAAP-Zwecke keine verwässerten gewichteten durchschnittlichen ausstehenden Aktien ausgewiesen.

Drei Monate bis 30. September Neun Monate bis 30. September 2025 2024 2025 2024 Freier Cashflow (nicht GAAP-konform): Nettozahlungsmittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit (GAAP-konform) 402.553 188.369 710.233 (215.791 Abzüglich: Erwerb von Immobilien, Werksanlagen und Ausrüstungen (48.084 (133.655 (148.317 (400.183 Freier Cashflow (nicht GAAP-konform) 354.469 54.714 561.916 (615.974

