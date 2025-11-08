Der Energiehunger der Tech-Giganten ist weiterhin ungebrochen. Davon profitieren sogenannte Neoclouds, die GPU-as-a-Service anbieten. Börsenexperte Tim Temp erkannte diesen Trend mit seinem TSI-System frühzeitig und nahm den bisher eher unbekannten australischen Bitcoin-Miner IREN bereits am 17. Oktober ins TSI-USA-Depot auf. Im Anschluss folgte der Paukenschlag dank eines überraschenden Deals mit dem Tech-Giganten Microsoft. Und auf der TSI-Rangliste stehen schon die nächsten Trendfavoriten mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär