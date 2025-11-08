ZenaTech rückt KI-Drohnen auf drei US-Konferenzen ins Rampenlicht

Anzeige / Werbung

ZenaTech, ein Technologieunternehmen mit Fokus auf KI-gesteuerte Drohnenlösungen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Plattformen für Unternehmen und Quantencomputing, kündigt seine Teilnahme an drei hochkarätigen Investorenkonferenzen in den USA an. Ziel ist es, institutionellen Investoren, Fondsmanagern und Family Offices einen Einblick in das Wachstumspotenzial des Unternehmens zu geben. Im Mittelpunkt der Präsentationen stehen aktuelle Fortschritte bei KI-Drohnen für den zivilen und militärischen Einsatz sowie der Ausbau des DaaS-Geschäftsmodells.

Strategische Sichtbarkeit auf der DealFlow Conference

Den Auftakt macht die Teilnahme an der renommierten DealFlow Conference - The PIPEs Conference, die vom 12. bis 13. November 2025 in Hollywood, Florida, stattfindet. Hier treffen sich aufstrebende Wachstumsunternehmen mit institutionellen Investoren. Die Geschäftsleitung von ZenaTech wird in Präsentationen und Einzelgesprächen über die Unternehmensstrategie und zukünftige Marktchancen informieren.

Fokus auf Verteidigungstechnologie in New York

Weiter geht es am 4. Dezember 2025 mit der Benchmark 14th Annual Discovery One-on-One Conference in New York. Diese Konferenz gilt als führende Plattform für persönliche Treffen zwischen Technologieunternehmen und institutionellen Investoren - mit starkem Fokus auf Verteidigung und Innovation. ZenaTech wird dort eine Unternehmenspräsentation halten und intensive Gespräche mit potenziellen Investoren führen.

Virtueller Austausch auf der Northland Conference

Abgerundet wird die Investorenoffensive durch die Teilnahme an der Northland Virtual Conference am 16. Dezember 2025. Diese digitale Plattform bringt wachstumsstarke Unternehmen mit Investoren und Analysten zusammen. ZenaTech wird sich an Live-Diskussionen beteiligen und für virtuelle Einzelgespräche zur Verfügung stehen.

Virtuelle Bühne und Präsenz im Markt

Mit seiner Teilnahme an diesen drei Konferenzen positioniert sich ZenaTech in einem dynamischen Umfeld, das stark von technologischen Innovationen und neuen sicherheitsrelevanten Anwendungen geprägt ist. Die geplanten Präsentationen und Einzelgespräche bieten dem Unternehmen die Möglichkeit, seine technologischen Entwicklungen einem breiten Publikum institutioneller Marktteilnehmer vorzustellen. Dabei rücken insbesondere die Fortschritte im Bereich der KI-Drohnen und die strategische Ausrichtung im Verteidigungssegment in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung.

-------

Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Zena Tech" oder "Nebenwerte".

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-wird-sein-drone-as-a-service-angebot-seine-ki-drohnenloesungen-und-seine-initiativen-im-us-verteidigungswesen-auf-drei-bevorstehenden-investorenkonferenzen-praesentieren/4934976/



Disclaimer/Risikohinweis ZenaTech

Interessenkonflikte: Mit ZenaTech existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der ZenaTech. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von ZenaTech können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von ZenaTech einsehen: https://v-capital.co/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung ZenaTech vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post ZenaTech rückt KI-Drohnen auf drei US-Konferenzen ins Rampenlicht appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA98936T2083