ZenaTech Autonome Infrastruktur für Drohnenabwehr auf See

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ZenaTech erweitert sein maritimes Drohnenkonzept um eine neue technologische Komponente. Das Unternehmen aus Vancouver hat den Start der Entwicklung des IQ Glider angekündigt - einer autonomen, marinegestützten Start- und Betankungsstation für Drohnen.



Die Plattform soll die Einsatzdauer der ZenaDrone 2000 Maritime Interceptor verlängern. Dabei handelt es sich um ein Abwehrsystem gegen Drohnen, das Multi-Drohnen-Abfangeinsätze im Dauerbetrieb ermöglichen soll. Der Ansatz kommt ohne Küsteninfrastruktur oder raketenbasierte Gegenmaßnahmen aus.



Mit dem IQ Glider ergänzt ZenaTech die zuvor angekündigte Entwicklung eines Prototyps der ZenaDrone 2000. Die Drohne wird als kostengünstige, kraftstoffbetriebene und von Schiffen aus einsetzbare Abfangplattform konzipiert. Ziel ist es, mehrere anfliegende unbemannte Luftfahrzeuge zu erkennen und abzufangen.



ZenaTech ist auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service-Lösungen, Enterprise-SaaS und Quantencomputing spezialisiert. Mit der Kombination aus Drohne und autonomer Infrastruktur will das Unternehmen ein integriertes maritimes Abwehrsystem entwickeln.



Dauerhafte Einsatzfähigkeit als entscheidender Faktor



Im Mittelpunkt des Konzepts steht die operative Ausdauer des Systems. Nach Einschätzung des Unternehmens reicht eine günstige Abfangdrohne allein nicht aus, wenn sie nach jedem Einsatz zum Stützpunkt zurückkehren muss. Entscheidend ist vielmehr die Fähigkeit, Drohnen über längere Zeiträume im Einsatz zu halten.



Der IQ Glider wird deshalb als autonomes System entwickelt, das Start, Rückholung und Betankung direkt auf See ermöglicht. Die Plattform soll von Marineschiffen aus betrieben werden und damit den kontinuierlichen Einsatz der ZenaDrone-2000-Drohnen unterstützen.



In Kombination sollen beide Komponenten eine skalierbare und kosteneffiziente Lösung für die Abwehr von Drohnenbedrohungen darstellen. Anstatt auf teure Raketenabwehr zurückzugreifen, könnten Streitkräfte auf eine dauerhafte Überwachung und Abfangfähigkeit durch Drohnen setzen.



Antwort auf die Kostenasymmetrie moderner Konflikte



Ein zentraler Hintergrund der Entwicklung ist die wirtschaftliche Dynamik moderner Drohnenkriegsführung. Laut ZenaTech entsteht ein zunehmendes Ungleichgewicht zwischen den Kosten von Angriff und Verteidigung.



So können Abfangraketen schnell Preise von über einer Million US-Dollar erreichen, während angreifende Drohnen teilweise nur rund 50.000 Dollar kosten. Besonders bei Angriffen mit Drohnenschwärmen entsteht dadurch eine strukturelle Belastung für Verteidigungsbudgets und Munitionsbestände.



Das kombinierte System aus ZenaDrone 2000 und IQ Glider soll dieses Problem adressieren. Der Ansatz basiert darauf, Drohnen mit Drohnen zu bekämpfen - zu deutlich geringeren Kosten als bei klassischen Raketenabwehrsystemen.



Nach Einschätzung des Unternehmens könnte die Technologie für Programme der US-Marine, der NATO sowie des Gulf Cooperation Council relevant werden. Auch Modernisierungsprogramme von Küstenwachen, die nach skalierbaren Lösungen für die maritime Luftverteidigung suchen, gehören zu möglichen Einsatzfeldern.



Relaisbetrieb für kontinuierliche Überwachung



Ein weiteres Problem bisheriger seegestützter Drohnenabwehr liegt in der begrenzten Flugzeit einzelner Systeme. Drohnen müssen regelmäßig landen, um Treibstoff aufzunehmen oder gewartet zu werden. Dadurch entstehen operative Lücken.



Der IQ Glider soll genau diese Herausforderung lösen. Die Plattform dient als Start-, Lande- und Betankungsstation für mehrere ZenaDrone-2000-Einheiten.



Drohnen können von Schiffen aus starten, ihre Mission durchführen, anschließend landen, betankt werden und erneut eingesetzt werden. Mehrere Einheiten arbeiten dabei in einem koordinierten Rotationssystem.



Durch diesen relaisartigen Ansatz soll während längerer Einsätze eine dauerhafte Überwachung von Schiffen und angrenzenden Seegebieten möglich werden.



Entwicklung läuft - Tests noch in diesem Jahr geplant



Sowohl der IQ Glider als auch die ZenaDrone 2000 Maritime Interceptor befinden sich derzeit in der aktiven Entwicklungsphase.



Der Prototyp der ZenaDrone 2000 wird aktuell geplant und entwickelt. Erste Tests sollen nach Unternehmensangaben noch vor Jahresende stattfinden. Parallel dazu entsteht der IQ Glider als spezielle Infrastruktur für Start und Betankung der Drohnenflotte.



ZenaTech plant, über weitere Fortschritte regelmäßig zu informieren. Dazu zählen Meilensteine in der Entwicklung, der Zeitplan für Prototypentests sowie mögliche Geschäftsanbahnungen mit Kunden aus dem Verteidigungssektor.



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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-tochter-zenadrone-startet-mit-der-entwicklung-von-iq-glider-einer-autonomen-marinegestuetzten-start-und-betankungsstation-fuer-die-abfangdrohne-zenadrone-2000/5067099

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