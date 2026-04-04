ZenaTech auf Investorenbühne: Sichtbarkeit für Drohnen- und KI-Strategie steigt

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ZenaTech richtet den Blick klar auf den Kapitalmarkt. Das Unternehmen aus Vancouver, spezialisiert auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service, Enterprise-Software und Quantencomputing, kündigt eine Reihe hochkarätiger Auftritte an. In den kommenden Monaten will das Management gezielt den Dialog mit Investoren suchen. Der Rahmen: ausgewählte Anlegerkonferenzen und zentrale Branchenevents der Drohnenindustrie.

Dort treffen institutionelle Investoren, Fondsmanager, Family Offices und Privatanleger aufeinander. Gleichzeitig sind auch Experten aus Verteidigung und Drohnentechnologie vertreten. Im Fokus stehen neue Investmentideen und technologische Entwicklungen. Für ZenaTech ist das eine Bühne, um seine Position in einem dynamischen Markt zu schärfen.

Das Management plant, nicht nur präsent zu sein, sondern aktiv Gespräche zu führen. In Einzelterminen sollen die Fortschritte der eigenen Technologien im Detail erläutert werden. Dazu zählen insbesondere die KI-gestützten ZenaDrone-Systeme, Entwicklungen im Bereich Drohnenabwehr sowie operative Fortschritte im DaaS-Geschäft. Damit rückt das Unternehmen zentrale Wachstumstreiber in den Mittelpunkt.

Direkter Draht zu Investoren: Roadshow startet in Washington

Den Auftakt bilden Präsentationen vor Privatanlegergruppen in Washington, D.C. ZenaTech wurde eingeladen, an zwei renommierten Veranstaltungsorten zu sprechen. Das Publikum: ausgewählte Investoren, darunter auch einflussreiche Vertreter aus der Verteidigungs- und Drohnenbranche.

Termin ist der 7. April 2026, die Veranstaltung findet in privatem Rahmen statt. Gerade diese Exklusivität deutet auf gezielte Gespräche mit qualifizierten Marktteilnehmern hin.

Weiter geht es mit der Centri Capital Conference am 14. April 2026. Austragungsort ist das Nasdaq MarketSite in New York. Die Veranstaltung bringt wachstumsstarke Unternehmen mit institutionellen Investoren und Kapitalmarktexperten zusammen. Weitere Informationen: https://centriconsulting.com/capital-conference/

Präsenz an der Wall Street: Netzwerkeffekte und Marktpositionierung

Am 4. Mai 2026 folgt mit den Stocktwits Cashtag Awards ein weiteres Format mit hoher Sichtbarkeit. ZenaTech tritt hier als Sponsor auf. Die Veranstaltung an der New Yorker Börse bringt Investoren und Marktteilnehmer zusammen, die sich mit der Zukunft des Investierens beschäftigen. Details unter: https://cashtag.stocktwits.com/

Parallel dazu findet am 4. und 5. Mai der Market Movers Investor Summit statt. Austragungsort ist die Wall Street. Führungskräfte börsennotierter Unternehmen treffen hier auf institutionelle Investoren und Fondsmanager. Präsentationen, Panels und Networking stehen im Mittelpunkt. Mehr dazu: https://www.marketmoverssummit.com/

Nur wenige Tage später, am 7. Mai, nimmt ZenaTech an der D. Boral Capital Global Conference teil. Im Plaza Hotel in New York kommen Vertreter wachstumsstarker Branchen mit Investoren und strategischen Partnern zusammen. Auch hier geht es um direkte Kontakte und Kapitalmarktpräsenz. Informationen: https://dboralcapital.com/conference/

Technologie im Fokus: Xponential als Branchenschaufenster

Mit der Xponential Conference vom 11. bis 14. Mai richtet sich der Blick stärker auf die technologische Seite. Die Veranstaltung gilt als eine der wichtigsten internationalen Plattformen für autonome und unbemannte Systeme.

Die ZenaTech-Tochter ZenaDrone wird vor Ort eigene Drohnenlösungen präsentieren. Gleichzeitig treten Führungskräfte als Redner auf. Das Umfeld ist hochkarätig: Branchenführer, Entscheidungsträger und Betreiber aus verschiedenen Verteidigungsbereichen sind vertreten. Weitere Details: https://xponential.org/

Den Abschluss bildet die LD Micro Conference vom 17. bis 19. Mai in Los Angeles. Diese Veranstaltung ist gezielt auf Small- und Micro-Cap-Unternehmen ausgerichtet. ZenaTech kann sich hier in strukturierten Präsentationen und Einzelgesprächen positionieren. Ziel ist es, die Sichtbarkeit zu erhöhen und neue Investoren anzusprechen. Mehr Informationen: https://www.ldmicro.com/

Interessierte Anleger können sich über die jeweiligen Konferenz-Webseiten anmelden oder direkt Kontakt mit ZenaTech unter investors@zenatech.com aufnehmen.

Kostenlose Tickets & spannende Small- und MidCaps auf der INVEST 2026 in Stuttgart



Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf unserem Gemeinschaftsstand. Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren. Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu. Wir freuen uns, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen. Bei Interesse an einem kostenlosen Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter:?e_reuter@dr-reuter.eu?mit dem Betreff "INVEST Tickets 2026" oder registrieren Sie sich hier:?https://small-microcap.eu/invest/

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Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Zena Tech" und/oder "Nebenwerte".

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-praesentiert-seine-neuesten-abfangdrohnen-samt-drohnenabwehrsystem-sowie-zenadrone-und-zena-ai-entwicklungen-im-rahmen-bevorstehender-anlegerkonferenzen-und-branchenveranstaltungen/5089141/

Disclaimer/Risikohinweis ZenaTech

Interessenkonflikte: Mit ZenaTech existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der ZenaTech. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von ZenaTech können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von ZenaTech einsehen: https://www.zenatech.com/de/datenschutzrichtlinie/

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Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung ZenaTech vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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Enthaltene Werte: CA98936T2083