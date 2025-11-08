De.mem stärkt seine Position im Markt für Wasseraufbereitung

Anzeige / Werbung

Kaum ein Rohstoff ist so essenziell wie Wasser - nicht nur für das Leben selbst, sondern auch für industrielle Prozesse in nahezu allen Wirtschaftsbereichen. Doch der Umgang mit dieser Ressource steht vor einem Umbruch. Denn mit dem Klimawandel steigen die Herausforderungen für eine verlässliche Versorgung. Gleichzeitig wächst das öffentliche und politische Interesse an sauberem Trinkwasser. Genau hier setzt De.mem an - ein australischer Anbieter, der mit technologischer Kompetenz und einem dezentralen Ansatz zunehmend Marktanteile gewinnt.

"Zu den größten zukünftigen Herausforderungen für den Wassermarkt zählen die steigende Nachfrage nach sauberem Wasser, während die verfügbaren Wasservorräte aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels immer unvorhersehbarer werden, sowie die Sorge um neue Schadstoffe, die strengere Aufbereitungsmethoden erforderlich machen", betont David Chua, Geschäftsführer bzw. Managing Director der Singapur-Aktivitäten von De.mem und verantwortlich für Forschung und Entwicklung im Bereich Membranen.

Ein Milliardenmarkt mit Rückenwind

Das Potenzial ist enorm: Laut Global Market Insights lag das weltweite Marktvolumen für Wasseraufbereitungstechnologien 2023 bei 65,1 Milliarden US-Dollar - bis 2032 soll der Wert auf 106 Milliarden US-Dollar steigen. Wachstumstreiber sind strengere Umweltauflagen, technologische Fortschritte und das globale Bevölkerungswachstum.

Besonders gefragt sind dezentrale Lösungen - sowohl für Haushalte als auch für Unternehmen. In der Industrie spielt Wasser in Branchen wie Chemie, Lebensmittelproduktion oder Bergbau eine zentrale Rolle. Doch auch im privaten Bereich steigt das Bedürfnis nach Eigenverantwortung. So nutzten laut Aquasana 2022 rund 77 Prozent der US-Amerikaner Wasserfilter zu Hause - ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr.

Technologiesprung verändert die Marktlandschaft

Der technologische Wandel sorgt für Bewegung im Wassersektor. Neue Filtrationsmethoden wie Mikro-, Ultra- und Nanofiltration ersetzen zunehmend traditionelle Systeme. Sie filtern selbst winzigste Partikel - bis hin zu Viren und Bakterien - zuverlässig heraus. Auch Funktionen wie automatische Reinigung oder Fernüberwachung setzen sich durch und senken gleichzeitig die Betriebskosten.

Obwohl Konzerne wie A.O. Smith, Pentair oder Kurita Water Industries zu den größten Playern zählen, beherrschen sie nur einen kleinen Teil des Marktes. Ihr gemeinsamer Marktanteil lag 2023 laut GMI bei lediglich 15 bis 20 Prozent. Die Branche bleibt zersplittert - das eröffnet Chancen für spezialisierte Anbieter wie De.mem, die mit innovativer Technik und hoher Anpassungsfähigkeit punkten.

Mit Zukäufen zur Wachstumsstory

De.mem verfolgt eine klare Strategie: gezielte Übernahmen, die Umsatz und Effizienz steigern. Zwischen 2019 und 2022 wurden vier Unternehmen akquiriert - im Schnitt stieg der Umsatz der übernommenen Firmen um 69 Prozent.

Der Vorteil: Viele kleinere Anbieter verfügen nicht über eigene Technologien oder eine überregionale Struktur. De.mem hingegen vereint innovative Membrantechnologien mit einem umfassenden Serviceangebot - und kann damit auch größere Kunden dauerhaft binden.

Goldboom treibt Nachfrage nach Wasserlösungen an

Jüngste Übernahmen belegen den Erfolg dieses Ansatzes. Border Pumpworks, im Mai 2024 übernommen, beliefert Industriebetriebe in Victoria und New South Wales. Auswater Systems - seit Juli 2024 Teil von De.mem - ist in der Bergbauregion Westaustralien aktiv. Mehr als 50 Stammkunden setzen dort auf Lösungen für Wasser- und Abwasserbehandlung.

Die steigende Aktivität in der australischen Goldindustrie wirkt sich auch auf die Nachfrage nach Aufbereitungssystemen aus - und damit positiv auf das Geschäft von De.mem.

Technologie aus Singapur - bereit für den globalen Markt

David Chua kennt das Unternehmen wie kaum ein anderer. "Ich bin seit 2017 bei De.mem in Singapur tätig. In diesen Jahren habe ich miterlebt, wie sich das Unternehmen ständig verbessert hat. Wir haben wichtige Kundenbeziehungen auf- und ausgebaut. Darüber hinaus ist es uns gelungen, unsere wichtigsten Technologien und Produkte, wie beispielsweise unsere mit Graphenoxid verstärkte Hohlfasermembran, zu validieren und zu etablieren. Diese Technologie hat 2024 die NSF-Zulassung (National Sanitation Foundation) für die USA erhalten, was einen wichtigen Meilenstein für unser Unternehmen darstellt. Der entscheidende Faktor für unseren Erfolg ist das breite Spektrum an Kompetenzen und die einzigartige Möglichkeit, unsere Membrantechnologien mit der Fähigkeit zu kombinieren, unseren privaten und industriellen Kunden Wasser- und Abwasseraufbereitungsdienstleistungen aus einer Hand anzubieten."

Wettbewerbsvorsprung durch Flexibilität und Spezialisierung

De.mem punktet mit einem dezentralen Systemansatz. Das bedeutet: Containerisierte, modular aufgebaute Wasserlösungen, die exakt auf die jeweilige Anforderung vor Ort zugeschnitten sind - ob für Brauereien, die Lebensmittelindustrie oder Öl- und Gaskonzerne.

"Wir können unser Angebot durch unseren technologischen Vorsprung und die hohe Qualität unserer Dienstleistungen optimal nutzen. Unser dezentraler Ansatz bedeutet, dass wir oft mit flexiblen, containerisierten Lösungen für unsere Kunden arbeiten. Diese sind maßgeschneidert, d. h. speziell für die jeweilige Art von Wasser oder Abwasser in der Anlage des Kunden entwickelt. Wir haben im Laufe der Jahre bewiesen, dass unsere Produkte und Dienstleistungen äußerst zuverlässig sind und wir in der Lage sind, effiziente Lösungen für Kunden aus vielen Branchen anzubieten, darunter Lebensmittel und Getränke, industrielle Fertigung oder Öl und Gas", erklärt Chua.

Der Markt verlangt nach dezentralen Lösungen

Die Anforderungen an Wassermanagement steigen. Gleichzeitig sinkt die Verlässlichkeit zentraler Versorgungsstrukturen. Unternehmen müssen reagieren - und suchen nach flexiblen, skalierbaren Lösungen.

"Es gibt daher eine Verlagerung hin zu dezentralen Vor-Ort-Aufbereitungslösungen, da diese wesentlich flexibler sind und besser mit den oben genannten Trends umgehen können. Dadurch gewinnen praktische, effiziente und lokale Lösungen an Bedeutung - Bereiche, in denen die hauseigene Membrantechnologie, die containerisierten Systeme und das maßgeschneiderte Servicemodell von De.mem einen Mehrwert bieten können, indem sie die Komplexität des Betriebs verringern und die Zuverlässigkeit verbessern", so David Chua.

