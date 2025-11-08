Die Take-Two Interactive-Aktie bricht am Freitag um -8% ein. Was hat den starken Kursrückgang des Spieleentwicklers ausgelöst und sollten Anleger trotzdem in den Games-Titel einsteigen? Ein Blockbuster Game wird verschoben Es ist eine veritable Hiobsbotschaft für alle Gamer, genauer gesagt für die Fan-Community von Grand Theft Auto. Nachdem der Marktstart von GTA VI bereits im Mai auf diesen Herbst verschoben wurde, wird nun die Geduld der GTA-Fans ...

