Samstag, 08.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Der Trump-Effekt: Kupfer wird kritisch. Vizsla schießt senkrecht!
WKN: A0YJQ2 | ISIN: US0846707026 | Ticker-Symbol: BRYN
Tradegate
07.11.25 | 21:59
431,50 Euro
-0,02 % -0,10
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B Chart 1 Jahr
Markus Weingran
08.11.2025 09:27 Uhr
DAX verliert 1,6 Prozent: Von Buffetts letztem Auftritt, Burrys Streit mit Palantir und einem KI-Beben!

Hat Michael Burry ein Tech-Beben ausgelöst? Vergangene Woche sprach er von einer Blase und es wurde bekannt, dass er Short bei Palantir und Nvidia ist. Seitdem stehen die Aktien unter Druck und Alex Karp ist stinksauer!Buffett bleibt defensiv - und das aus gutem Grund Warren Buffett hält mit Berkshire Hathaway inzwischen über 180 Milliarden US-Dollar in bar - ein historischer Höchststand. Trotz robuster Unternehmenszahlen zeigt sich der Starinvestor weiter zurückhaltend beim Investieren. "Die Preise sind hoch, die Risiken gestiegen", heißt es aus dem Umfeld von Berkshire. Buffett setzt auf Geduld, statt in überhitzte Märkte einzusteigen. Anleger werten das als Signal: selbst der erfahrenste …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Markus Weingran
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.