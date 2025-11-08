DAX verliert 1,6 Prozent: Von Buffetts letztem Auftritt, Burrys Streit mit Palantir und einem KI-Beben!

Hat Michael Burry ein Tech-Beben ausgelöst? Vergangene Woche sprach er von einer Blase und es wurde bekannt, dass er Short bei Palantir und Nvidia ist. Seitdem stehen die Aktien unter Druck und Alex Karp ist stinksauer!Buffett bleibt defensiv - und das aus gutem Grund Warren Buffett hält mit Berkshire Hathaway inzwischen über 180 Milliarden US-Dollar in bar - ein historischer Höchststand. Trotz robuster Unternehmenszahlen zeigt sich der Starinvestor weiter zurückhaltend beim Investieren. "Die Preise sind hoch, die Risiken gestiegen", heißt es aus dem Umfeld von Berkshire. Buffett setzt auf Geduld, statt in überhitzte Märkte einzusteigen. Anleger werten das als Signal: selbst der erfahrenste …

