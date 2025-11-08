Während deutsche Bildverarbeitungsspezialisten sich mit neun Prozent Umsatzwachstum begnügen müssen, legt die Basler AG (ISIN: DE0005102008) ein ganz anderes Tempo vor: 23 Prozent Plus auf 168 Millionen Euro nach neun Monaten. Noch beeindruckender fällt der Auftragseingang aus, der im dritten Quartal um 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegte. Die Frage ist nicht ob, sondern warum Basler so viel besser performt als der Rest der Branche. Die Antwort liegt in der globalen Aufstellung. Während die deutschen Konkurrenten laut VDMA mit sinkenden Auftragseingängen kämpften, sackte Basler Großprojekte ...

