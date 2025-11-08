Der DAX-Aufstieg im Fast-Entry-Verfahren ist für die GEA Group AG (ISIN: DE0006602006) mehr als ein symbolischer Erfolg. Er ist die Anerkennung einer beeindruckenden Transformation. Der Maschinen- und Anlagenbauer hat sich in den vergangenen Jahren vom Sanierer zum Wachstumsunternehmen gemausert. Die Drittquartalszahlen unterstreichen diese Entwicklung: Der Auftragseingang kletterte um 5,5 Prozent auf 1,372 Milliarden Euro, organisch sogar um 8,4 Prozent. Das ist mehr als solide Kost in einem Umfeld, in dem viele Maschinenbauer kämpfen. Besonders bemerkenswert: GEA wuchs in allen Auftragsgrößen, ...

