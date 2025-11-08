Paukenschlag am Samstagvormittag: Der dänische Biopharma-Riese Novo Nordisk wird das Gebot für den Adipositas-Spezialisten Metsera nicht erhöhen. Eine weitere Eskalation im Bieterkampf mit dem US-Wettbewerber Pfizer um die Biotech-Gesellschaft ist damit wohl vom Tisch. Das dürfte für ein Aufatmen unter den Aktionären von Novo Nordisk sorgen.Denn die Aktie reagierte zuletzt negativ auf den zugespitzten Bieterkampf. Pfizer hatte als erstes ein öffentliches Übernahmeangebot für Metsera vorgelegt. Novo ...

