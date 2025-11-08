© Foto: Christian Charisius - dpa

Evotec vermeldete am Vorabend der Veröffentlichung der Q3 Geschäftszahlen einen Deal mit der Sandoz Group AG. Der Kurs der Aktie rutsche dennoch am darauffolgenden Tag ab, nachdem die Geschäftszahlen bekanntgeben wurden.Das Hamburger Biotech-Unternehmen Evotec war in dieser Woche das heißeste Thema im wallstreetONLINE Forum. Der Grund ist der Kursrutsch, der nach Veröffentlichung der Quartalszahlen am 05. November eingesetzt hatte. Die Geschäftszahlen wurden als enttäuschend wahrgenommen und die kurz zuvor veröffentlichte Bekanntmachung, dass Evotec eine Vereinbarung mit der Sandoz Group AG aus der Schweiz über ein Portfolio von bis zu zehn Biosimilars abgeschlossen hat und Evotec daraus …