Nvidia = mehr wert als ganz Deutschland?
|164,34
|164,50
|13:04
|163,02
|163,16
|07.11.
|16:57
|Nvidia: Vorläufig keine KI-Chips für China - Lieferstopp bestätigt
|Nvidia kann derzeit keine seiner KI-Chips nach China liefern. CEO Jensen Huang bestätigte, dass weder Lieferungen noch Verhandlungen dazu laufen. Grund sind politische und regulatorische Einschränkungen...
|16:54
|Nvidia = mehr wert als ganz Deutschland
|16:26
|Forget Nvidia (NVDA) - American Politicians Are Buying This Small AI Stock
|14:50
|KIEFER Supports AI Innovation in Greece with NVIDIA
|14:29
|Wegen Speicherengpässen: Nvidia GeForce RTX 50 Super gestrichen?
|NVIDIA CORPORATION
|162,74
|-0,01 %