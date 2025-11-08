Nach einem Hoch im September mit einem Kurs von 15,915 Euro musste die Aktie wieder abgeben und landete bei 11,675 Euro am 17. Oktober. Die Kurserholung hat in der letzten Woche an Dynamik gewonnen, die Aixtron-Aktie hat am Donnerstag ein neues Jahreshoch erreicht. Nach dem Hoch mit einem Kurs von 18,80 Euro gab es Gewinnmitnahmen und wenn die Aktie über der Unterstützung bleibt, kann das Jahreshoch angepeilt werden. Sollte die Unterstützung fallen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...