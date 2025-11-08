Mit dem Prix Suisse ehrt die Initiative Schweiz jährlich eine herausragende Persönlichkeit aus Wirtschaft, Wissenschaft, Sport oder Kultur. Am Samstagabend ging die fünfte Auszeichnung an Dr. h.c. Willy Michel für seine ausserordentlichen Verdienste als Unternehmer, Visionär und Mäzen. Bundesrat Albert Rösti überreichte Michel den Prix Suisse im festlichen Rahmen vor rund vierhundert geladenen Gästen im Berner Kursaal. Michel zählt zu den prägenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab