DHL Group ISIN: DE0005552004 konnte im Wochenverlauf 8,07 Prozent zulegen. Mit diesem Kursgewinn war das Unternehmen aus Bonn der Top-Performer im DAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 43,01 Euro, das Wochenhoch wurde im Tagesverlauf mit 43,59 Euro am Handelsplatz Xetra erreicht.StatusDie Aktie ist eine laufende RuMaS-Empfehlung. Entscheiden Sie selbst, ob ein Einstieg für Sie in Betracht kommt. Wenn Sie unsere Meinung und ein aus ...

