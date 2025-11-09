Berlin - Zehn Monate vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt spitzt sich der Macht- und Richtungskampf innerhalb des dortigen BSW-Landesverbandes zu. Das berichtet der "Stern". Drei Kreisverbände haben demnach für Ende November einen Sonderparteitag beantragt. Ziel: die Abwahl von großen Teilen des Landesvorstandes. Nur die beiden Vorsitzenden John Lucas Dittrich und Thomas Schulze sollen im Amt verbleiben.



Es gebe "eine zunehmende Blockadehaltung einer Gruppe" innerhalb des Landesvorstandes, heißt es in der Begründung des Antrags, aus dem das Magazin zitiert. "Konstruktive Zusammenarbeit wird behindert, Beschlüsse werden verzögert oder gar nicht umgesetzt." Inzwischen sei "die Handlungsfähigkeit des Landesvorstandes endgültig verloren gegangen".



Abgewählt werden sollen dem Bericht zufolge Geschäftsführerin Katja Wendland, Schatzmeister Matthias Lieschke, die stellvertretende Vorsitzende Sylvia Winkelmann-Witkowsky sowie die Beisitzer Bianca Görke und Florian Thomas.



Parallel zur Einladung zum Landesparteitag zirkuliert innerhalb der Landespartei eine Erklärung der fünf betroffenen Vorstandsmitglieder, in der sie wiederum schwere Vorwürfe gegen die beiden Landeschefs erheben. Auch aus dem 15-seitigen Schreiben zitiert der "Stern".



Darin heißt es, dass im Landesvorstand "Grenzen überschritten" worden seien, "die wir mit unserem Gewissen nicht länger vereinbaren können". Aus Sicht der fünf Unterzeichner sind die beiden Vorsitzenden für ein "Klima der Unsicherheit und des Misstrauens" verantwortlich: "Beiden fehlt es nicht nur an Erfahrung in der Führung eines Vorstands, sondern auch am grundsätzlichen Willen, sich beraten zu lassen." Stattdessen betrieben sie "Einschüchterung und Ausgrenzung".



In der Erklärung werden laut "Stern" zahlreiche weitere Anwürfe aufgezählt, darunter eine angebliche "Manipulation von Mandatszahlen" auf dem Landesparteitag im Juni und die "mediale Selbstpositionierung" von Landeschef Schulze als Spitzenkandidat für die Landtagswahl.





