Pfizer steht kurz vor dem Abschluss einer rund 10 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme des Biotech-Unternehmens Metsera, nachdem sich Konkurrent Novo Nordisk wegen regulatorischer Risiken zurückgezogen hat. Entscheidend war die Intervention der US-Wettbewerbsbehörde FTC, die das Novo-Angebot rechtlich angreifbar machte. Der Deal verschafft Pfizer Zugang zum stark wachsenden Markt für Adipositas-Therapien - einem strategisch hochrelevanten ...

