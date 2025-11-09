Der DAX ISIN: DE0008469008 hat im Wochenverlauf 1,62 Prozent verloren und notiert zum Handelsende am Freitag bei 23.570 Punkten auf Xetra. Das Wochentief hat man am letzten Handelstag der Woche bei 23.453 Punkten gesehen, das Wochenhoch wurde am Montag um die Mittagszeit mit 24.249 Punkten markiert. 16 Gewinner standen 24 Verlierer gegenüber. Mit einem Wochengewinn von 8,07 Prozent war die DHL Group der Top-Performer im DAX. Platz 2 geht an BMW gefolgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS