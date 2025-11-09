Um die Erderwärmung zu reduzieren, will Tech-Milliardär Elon Musk mithilfe von KI-betriebenen Satelliten die Sonne abdunkeln. Wissenschaftler:innen warnen allerdings vor möglichen katastrophalen Folgen der Geoengineering-Idee. Neben der Reduktion von CO2-Emissionen oder dem Entfernen von Treibhausgasen aus der Atmosphäre sehen manche Ingenieur:innen die Möglichkeit, die Erderwärmung durch das Abschirmen von Sonnenstrahlen aufzuhalten. Jetzt hat auch ...

