Bei Ferrari ISIN: NL0011585146 läuft es rund. Die Erwartungen wurden übertroffen, die Jahresprognose bestätigt, die Auftragsbücher sind gut gefüllt. Die Aktie notiert auf dem höchsten Stand seit dem 08. Oktober, das am 15. Oktober prognostizierte RuMaS-Kursziel ist in Schlagdistanz. Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial für den Hersteller von "Sportwagen und Formel-1-Fahrzeugen", das durchschnittliche Kursziel liegt laut der Finanzwebsite finanzen.net ...

