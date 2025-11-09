Givaudan-Aktien konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 1,18 Prozent einer der Top-Performer im Swiss Market Index. Zum Handelsende notiert die Aktie an der SIX Swiss Exchange bei 3.354,00 CHF, das Tageshoch hat man 10,00 CHF höher gesehen. Im laufenden Jahr steht ein Minu von rund 15 Prozent zu Buche. Auf Sicht von drei Jahren schneidet die Aktie mit einem Kursgewinn von rund 16 Prozent etwas besser ab. Wenn man die Bewertungen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.