© Foto: DALL-E

Seit 37 Jahren steigert UGI die Ausschüttungen kontinuierlich, die Dividendenhistorie geht sogar bis ins 19. Jahrhundert zurück. Der kaum bekannte Versorger überzeugt nicht nur mit stabilen Ausschüttungen.In einem Umfeld, in dem viele Anleger nur noch Kursgewinne jagen, steht UGI Corporation für das Gegenteil: planbare Erträge, stabile Cashflows und eine recht verlässliche Dividendenpolitik. Seit 1885 schüttet das Unternehmen ohne Unterbrechung Dividenden aus, seit mindestens 1972 (weiter gehen die Zahlen nicht zurück) wurden die Ausschüttungen nicht reduziert. Gute Gründe, sich UGI im Rahmen des Dividenden-Radars einmal genauer anzusehen. Nachdem wir uns hier in der vergangenen Woche den …