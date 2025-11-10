Ich habe nach günstigen Value-Aktien gesucht, die abgestürzt sind und eine Chance bieten. Eine Aktie finde ich zum Beispiel besonders interessant, die ich selbst besitze. Es ist die Farm Cal-Maine Foods. Der Landwirtschaftsbetriebe aus Ridgeland in Mississippi ist der größte Eierproduzent der USA. Die Frischeier werden unter verschiedenen Markennamen verkauft. Darunter sind Egg-Land's Best, Land O'Lakes, Farmhouse Eggs, Sunups, Sunny Meadow und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
