Trotz des Deals zwischen China und den USA sind die Lieferkontrollen für wichtige Chips für die westliche Autoindustrie noch nicht gelockert. Wie aber das chinesische Handelsministerium am Wochenende gegenüber der Europäischen Kommission verkündete, soll das Ausfuhrverfahren für Nexperia-Chips wieder vereinfacht werden. Dies wäre laut EU-Handelskommissar Maros Sefcovic mit sofortiger Wirkung in Kraft gesetzt, sofern die Chips für zivile Zwecke bestimmt sind. Diese Nachricht dürfte positiv für die ...

