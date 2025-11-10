von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Schäfer, Sie setzen sich seit bald 20 Jahren für Investitionen in die ökologische Infrastruktur ein, seit 2018 mit dem Hauptfokus Aufforstung. Woher rührt dieses Engagement? Jörg H. Schäfer: Ich komme ursprünglich aus der klassischen Finanz- und Investmentwelt. Über zwei Jahrzehnte lang habe ich Kapital bewegt - für Rendite & ausschliesslich monetäres Wachstum. Im Jahr 2008 - mitten in der Finanzkrise und zeitgleich ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.