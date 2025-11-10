NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 14000 Pence auf "Overweight" belassen. Baxdrostat habe in der Bax24-Studie eine klinisch bedeutende Reduktion des systolischen Blutdrucks über 24 Stunden erzielt, schrieb Richard Vosser am Sonntag. Dies bestätige das Milliardenpotenzial des Mittels über mehrere Indikationen hinweg. Die Aktien der Briten dürften positiv reagieren./rob/ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 23:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: GB0009895292

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.