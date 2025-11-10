Von Robert Jakob Während in Deutschland Müllentsorgung eine notwendige, aber leider auch aufwendige Verrichtung wurde, entwickelte sie sich in der Schweiz zu einem Bürgertreff. Zu verdanken haben wir es den Ökihöfen. Diese sind wahre Hochöfen der Kommunikation (zumindest in meiner Heimatgemeinde). Brennende Themen können dort unter Bürgerinnen und Bürgern diskutiert werden. Dafür sorgen ausreichend Parkplätze. Daher wird dort oft mehr als der neuste ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.