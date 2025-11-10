Hannover Rück Aktie konnte auch im bisherigen Jahresverlauf gegenüber den anderen grossen "Re's" nicht mithalten. Was bedeutet, dass die Aktie von den Kennzahlen her eher günstig ist. Heute gab's nun die Q9-Zahlen. In einer unruhigen Börsenphase haben bereits andere gesehen,das bereits leichte Verfehlungen der Erwartungen eine heftige Liebesentziehung der Anleger zur Fogle haben können. Ob das heute auch für die Hannoveraner gilt? Der Blick auf den Chart - gerade im Vergleich zur Peer-Group zeigt durchaus "Aufholpotential": Chart: Hannover Rück Aktie im Vergleich zu "den Grossen". Powered by ...

