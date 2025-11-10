EQS-News: Pentixapharm Holding AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

10.11.2025 / 08:00 CET/CEST

Pentixapharm veröffentlicht Finanzzahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2025 am Mittwoch, 12. November 2025 Berlin, Deutschland, 10. November, 2025 - Die Pentixapharm Holding AG (Frankfurt Prime Standard: PTP), ein Biotech-Unternehmen in der fortgeschrittenen klinischen Entwicklung von Radiopharmazeutika, wird am Mittwoch, den 12. November 2025, die Finanzzahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2025 veröffentlichen. Das Management wird am selben Tag eine Telefonkonferenz mit Webcast in englischer Sprache veranstalten, um die Ergebnisse zu erläutern und ein Update zur Geschäftsentwicklung zu geben. Details zur Telefonkonferenz und zum Webcast Datum: Mittwoch, 12. November 2025 Uhrzeit: 15:00 Uhr MEZ / 09:00 Uhr EST Registrierungslink für die Teilnahme an der Telefonkonferenz: https://webcast.meetyoo.de/reg/BXIDSCew5bUU Live-Webcast Link: https://www.webcast-eqs.com/pentixapharm-202511 Die Präsentationsfolien werden kurz vor Beginn des Webcast im Investor-Relations-Bereich der Pentixapharm-Website veröffentlicht. Eine Aufzeichnung des Webcast wird im Anschluss an die Veranstaltung ebenfalls dort zur Verfügung stehen. Über Pentixapharm Pentixapharm ist ein Biotech-Unternehmen in der fortgeschrittenen klinischen Entwicklung, das die Grenzen der Radiopharmazie erweitert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin entwickelt präzisionsmedizinische Diagnostika und Therapeutika in den Bereichen Onkologie und Kardiologie, um die Patientenversorgung grundlegend zu verbessern. Die klinische Pipeline basiert auf CXCR4-gerichteten PET-CT-Programmen, darunter ein Phase-3-bereiter Kandidat zur verbesserten Diagnose von hypertonen Patienten mit Primärem Hyperaldosteronismus, durch die eine gezielten Behandlung der zugrundeliegenden Ursachen der Hypertonie ermöglicht werden soll. Die CXCR4-basierten Entwicklungen beinhalten zudem wegweisende Therapieprogramme für hämatologische Krebserkrankungen. Darüber hinaus entwickelt Pentixapharm eine Antikörperplattform der nächsten Generation, die auf CD24 abzielt, einen aufkommenden Immun-Checkpoint-Marker, der in zahlreichen schwer zu behandelnden Krebsarten überexprimiert wird. Ergänzt durch den Schutz des geistigen Eigentums an CXCR4 und CD24 sowie eine zuverlässige Isotopenversorgung ist Pentixapharm bestens aufgestellt, bedeutenden Nutzen für Patienten und nachhaltiges Wachstum in einem der am schnellsten wachsenden Bereiche der Präzisionsmedizin zu erzielen. Pentixapharm Investor und Medienkontakt ir@pentixapharm.com



