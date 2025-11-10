EQS-Ad-hoc: paragon GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe/Anleihe

paragon GmbH & Co. KGaA beabsichtigt Anleihegläubiger zur Abstimmung über eine weitere Prolongation der Anleihe 2017/2027 aufzurufen



10.11.2025 / 08:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





paragon GmbH & Co. KGaA, Delbrück Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) paragon GmbH & Co. KGaA beabsichtigt Anleihegläubiger zur Abstimmung über eine weitere Prolongation der Anleihe 2017/2027 aufzurufen Delbrück, 10. November 2025 - Die Geschäftsführung der paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696] hat heute beschlossen, die Gläubiger ihrer 6,75% Inhaberschuldverschreibung mit Fälligkeit am 5. Juli 2027 (ISIN: DE000A2GSB86; WKN: A2GSB8) (die "Anleihe 2017/2027"), die noch in Höhe von rund EUR 45,2 Mio. valutiert, zu einer Abstimmung ohne Versammlung gemäß dem Schuldverschreibungsgesetz aufzufordern, um die Laufzeit der Anleihe 2017/2027 um vier Jahre, d.h. bis zum 5. Juli 2031, zu verlängern und einzelne Bestimmungen der Anleihebedingungen anzupassen. Hierzu gehört etwa die Gewährung einer Zinspause für die in 2026 fälligen Zinsen bis zum Rückzahlungstermin, an dem diese nachgezahlt werden, sowie die Veränderung der Zinsstruktur durch Wegfall des PIK-Zinselements. Zur Verbesserung der Position der Anleihegläubiger ist die Gewährung von Garantien durch die beiden wesentlichen Tochtergesellschaften vorgesehen. Die Einberufung zur Abstimmung ohne Versammlung wird voraussichtlich ab dem 12. November 2025 im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der paragon (https://paragon.ag/) im Bereich "Investor Relations" unter der Rubrik "Anleihen / Anleihegläubigerabstimmung" abrufbar sein. paragon GmbH & Co. KGaA Delbrück Die Geschäftsführung Über die paragon GmbH & Co. KGaA Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Im schnell wachsenden automobilen Markt für Batteriesysteme liefert paragon mit dem Geschäftsbereich Power Batteriemanagement-Systeme und Antriebsbatterien. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Landsberg am Lech und Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Limbach (Saarland) sowie in Kunshan (China), Detroit (USA), Bengaluru (Indien) und Oroslavje (Kroatien). Ansprechpartner Kapitalmarkt paragon GmbH & Co. KGaA Klaus Dieter Frers E-Mail: investor@paragon.ag



Ende der Insiderinformation



10.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News