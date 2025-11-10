Bis zu 263 g/t Goldäquivalent: Juggernaut Exploration bestätigt 22-km²-Goldsystem "Eldorado"

Anzeige / Werbung

Juggernaut Exploration bestätigt 22-km² Eldorado-System im Golden Triangle: >400 Erzgänge an Oberfläche, Proben bis 263,70 g/t AuEq; Gold Swarm auf 3 km² erweitert - mehrere Zonen für Erstbohrungen bereit.

Juggernaut Exploration (TSXV JUGR / Frankfurt 4JE) meldet den nächsten Meilenstein auf dem zu 100% kontrollierten Big One-Projekt in British Columbia. Detaillierte Kartierungen und Probenahmen belegen, dass die Zonen Big Mac, Whopper und Gold Dome zusammen das rund 22 km² große, bezirksweite Eldorado-System bilden - und dass mehrere Ziele für ein Erstbohrprogramm bereitstehen. Ausgewählte Gesteinsproben (Grab Samples) lieferten dabei bis zu 263,70 g/t Goldäquivalent (AuEq), Kanalschnitte bis zu 4,89 g/t AuEq über 5,21 m! Parallel wurde der Bereich Gold Swarm, der ebenfalls bohrbereit ist, von 1 km² auf 3 km² erweitert.

Juggernaut Exploration: Eldorado-System mit über 400 Erzgängen an der Oberfläche

Den Angaben zufolge umfasst das Eldorado-System eine Fläche "etwa halb so groß wie Manhattan" und bleibt in alle Richtungen offen. Kartierung und Proben belegen über 400 mineralisierte Gänge, die bis zu 10 Meter mächtig sind und in Scherzonen bis 50 Meter Breite erreichen. Die Strukturen treten über Strecken von mehr als 500 Meter an der Oberfläche auf; die topographische Differenz (> 1 km vertikaler Relief) legt dabei zusätzliches Potenzial in die Tiefe nahe.

In Summe wiesen 41% der 2024/2025 genommenen Proben innerhalb des Systems > 1 g/t AuEq aus (219 von 527 Proben). Spitzenergebnisse auf Big One erreichten bis zu 256,60 g/t Gold, bis zu 2.810 g/t Silber und bis zu 14,40% Kupfer! Geochemische Signaturen, Alterationsmuster und geophysikalische Anomalien deuten laut Juggernaut Exploration auf eine gemeinsame, in der Tiefe liegende porphyrische Quelle (Gold-Silber-Kupfer) hin, die die ausgedehnte, hochgradige Vererzung an der Oberfläche speist.

Gold Swarm wächst auf 3 km² - Datenpaket für Zieldefinition liegt vor

Der besonders aussichtsreiche Bereich Gold Swarm wurde nach weiteren Funden von 1 km² auf 3 km² ausgedehnt und zeigt rund 100 Gänge mit Mächtigkeiten bis 4,5 Meter, die an der Oberfläche über > 200 Meter nachverfolgbar sind. Hier erreichten Gesteinsproben bis zu 231,81 g/t AuEq, Kanalschnitte bis zu 4,51 g/t AuEq über 4,36 m und 65% der 2024/2025 entnommenen Proben (28 von 43) ergaben mehr als 1 g/t AuEq!

Zur Unterstützung der Planung hat Juggernaut Exploration ein umfangreiches Datenpaket erhoben: UAV-Photogrammetrie über 52 km² (Eldorado und Gold Swarm) für hochauflösende Orthofotos und Geländemodelle sowie eine LiDAR-Kampagne über 385 km². Auf dieser Basis wurden die Geometrien der Scherzonen und Gänge detailliert modelliert - ein wesentlicher Schritt für die Ausrichtung der ersten Bohrungen.

Bohrziele, Genehmigung und Zusammenarbeit mit der Tahltan First Nation

Die Gesellschaft nennt mehrere bohrbereite Ziele: die Gold Dome-Zone (Grab Samples bis 263,70 g/t AuEq), die Big Mac-Zone (bis 113,92 g/t AuEq), die Whopper-Zone (bis 43,94 g/t AuEq) und die erweiterte Gold Swarm-Fläche (bis 231,81 g/t AuEq). Für Big One liegt eine fünfjährige Genehmigung für fortgeschrittene Explorationsarbeiten einschließlich Bohrungen vor und diese sind laut Juggernaut Exploration bereits finanziert.

Das Unternehmen betont zudem die konsultative Zusammenarbeit mit der Tahltan First Nation - in Kanada von essenzieller Bedeutung für eine erfolgreiche Projektentwicklung - sowie mit lokalen Gemeinden und Behörden. Ziel sei es, Explorationsaktivitäten im Einklang mit Gemeinschaftsinteressen und regulatorischen Vorgaben voranzubringen. Solche Prozesse sind in der Region Golden Triangle üblich und bilden den Rahmen für die weitere Projektentwicklung.

Golden Triangle: Nachbarschaft, Zugang und Projektgröße

Big One liegt im Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia, einer Region mit zahlreichen bekannten Edelmetall- und Porphyrlagerstätten. In relativer Nähe befinden sich u. a. Galore Creek, KSM, Schaft Creek und Brucejack - und vor allem die Surebet-Entdeckung von Goliath Resources. Die Geologie von Big One zeigt laut Juggernaut Exploration mehrere Merkmale, die mit solchen Systemen in Verbindung stehen - darunter großflächige propylitische Alteration, porphyrtypische Mineralisation und starke Pfadfinderelement-Anomalien in Sediment-, Boden- und Gesteinsproben.

Das Projektgebiet umfasst 39.271 Hektar. Der Zugang erfolgt ganzjährig per Helikopter und über bestehende Versorgungswege (u. a. Glenora/Telegraph Creek Road bei der Barrington Mine, ca. 33 km NNE, sowie die Galore Creek Road, ca. 15 km SE). Die kanadische Regierung hat 20 Mio. CAD für die Erweiterung/Verbesserung der Galore Creek Road zugesagt, die damit bis auf rund 15 km an Big One heranreichen soll; zudem liegt das Gelände 2 km westlich des Flugstreifens Scud River.

Fazit: Mit der Bestätigung eines bezirksweiten, 22-km² großen Goldsystems und mehreren bohrreifen Zielen hebt Juggernaut Exploration sein Projekt Big One in die nächste Arbeitsphase. Entscheidend für die Bewertung des Potenzials werden die Ergebnisse der Erstbohrungen sein, die die hochgradige, an der Oberfläche identifizierten Mineralisierung in der Tiefe bestätigen und und Kontinuität, Mächtigkeit und Gehalte quantifizieren sollen. Bis dahin liefert das vorliegende Datenpaket - Proben, Kartierungen, UAV und LiDAR - den strukturellen Rahmen für die nächsten Schritte im Golden Triangle.

