Für einen positiven Impuls sorgten die Zahlen der Commerzbank vergangene Woche nicht. Anleger hatten sich mehr vom Team um CEO Bettina Orlopp erwartet. Nun richtet sich der Blick erwartungsgemäß auf das Gesamtjahr und die Zeit danach.Dem Vorstand der Commerzbank sitzt die UniCredit im Nacken. Wann ein Übernahmeangebot erfolgt, ist nicht absehbar. Doch die Absichten der Italiener sind klar. Daher verfolgen Aktionäre die Quartalszahlen seit einem Jahr mit Argusaugen.Auch aufgrund einer höheren Steuerquote ...Den vollständigen Artikel lesen ...
