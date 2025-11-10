Der diplomatische Durchbruch im Nexperia-Streit zwischen China und den Niederlanden entfacht neue Hoffnung auf eine Entspannung im globalen Chipkonflikt.Die Aktien des chinesischen Technologiekonzerns Wingtech Technology, Muttergesellschaft des niederländischen Chipproduzenten Nexperia, legt am Montagfrüh um 6,4 Prozent zu, nachdem die Aktie bereits am Freitag im späten Handel um 9,7 Prozent zugelegt hatte. Hintergrund ist die Ankündigung Pekings, die Exportbeschränkungen für bestimmte Nexperia-Chips teilweise zu lockern und Gespräche mit den Niederlanden aufzunehmen. Peking zeigt Gesprächsbereitschaft Das chinesische Handelsministerium erklärte am Wochenende, man habe Schritte eingeleitet, …

