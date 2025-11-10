Die DHL-Tochter Deutsche Post treibt die Automatisierung ihres Filialnetzes voran. Immer mehr Schalter mit Personal sollen durch Automaten ersetzt werden. Bis Ende September gingen bei der Bundesnetzagentur 629 Anträge ein, damit diese Automaten offiziell als Postfilialen zählen. 72 Standorte davon sind bereits genehmigt worden, die meisten werden noch geprüft.Damit nutzt die Post eine Gesetzesänderung, nach der Automaten seit Januar auf die gesetzliche Filialnetzpflicht angerechnet werden dürfen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
