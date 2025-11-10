DJ Diageo ernennt Haleon-Chairman Dave Lewis zur Jahresbeginn als CEO

Von Aimee Look

DOW JONES--Diageo hat Dave Lewis zum neuen CEO ernannt. Der Spirituosenkonzern hatte sich im Juli von seiner bisherigen CEO Debra Crew getrennt. Das britische Unternehmen, das Marken wie den Whisky Johnnie Walker, das Guinness-Bier und den Likör Baileys Irish Cream führt, teilte mit, dass Lewis den Führungsposten am 1. Januar von Interims-CEO Nik Jhangiani übernehmen wird. Jhangiani werde dann wieder als Chief Financial Officer tätig sein.

Lewis war von 2014 bis 2020 CEO des britischen Lebensmittelkonzerns Tesco und davor fast drei Jahrzehnte bei Unilever tätig, so Diageo. Der Manager war zuletzt auch Chairman von Haleon. Von dieser Position werde Lewis am 31. Dezember zurücktreten, erklärte Diageo.

"Der Vorstand war einstimmig der Meinung, dass Dave sowohl die umfassende Erfahrung als CEO als auch die bewährten Führungsqualitäten beim Aufbau und der Vermarktung weltweit führender Marken hat, die für Diageo zum jetzigen Zeitpunkt richtig sind", sagte Diageo-Chairman John Manzoni.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2025 02:37 ET (07:37 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.