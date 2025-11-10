NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet am 12. November mit guten Quartalszahlen der Leverkusener. Die Markterwartungen dürften übertroffen werden, schrieb er am Sonntag in seinem Ausblick. An den Jahreszielen dürfte sich allerdings nichts ändern und damit auch wenig am Konsens./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 19:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:15 / GMT

DE000BAY0017