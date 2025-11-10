Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215) erhöht nach einem sehr guten Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten ihre Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2025 von rund 2,4 Milliarden Euro auf rund 2,6 Milliarden Euro. Der Nettokonzerngewinn stieg in den ersten drei Quartalen um 7,7 Prozent auf zwei Milliarden Euro, die annualisierte Eigenkapitalrendite erreichte beachtliche 22 Prozent und liegt damit deutlich über dem strategischen Zielwert von mehr als 14 Prozent. Diese Zahlen dokumentieren die operative Stärke eines Rückversicherers, der in einem anspruchsvollen Marktumfeld auf mehreren Ebenen ...

