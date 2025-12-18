Der Rückversicherungsmarkt steuert auf die nächste große Erneuerungsrunde zum 1. Januar 2026 zu. Trotz erneut hoher Schäden aus Naturkatastrophen erwarten die Ratingexperten von Moody's fallende Preise. Ändert sich damit etwas am positiven Gesamtbild für die Aktien von Hannover Rück, Munich Re und Co?Seit dem sogenannten Reset im Jahr 2023, als die Rückversicherer deutliche Preissteigerungen durchsetzen konnten, hat sich der Markt spürbar entspannt. Bereits im laufenden Jahr 2025 gingen die Preise ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.